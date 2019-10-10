2019-10-10T17:34:19+03:00
Общество

Мосгорсуд отменил приговор экс-зампредседателю правительства Коми Константину Ромаданову

Его дело передадут на новое рассмотрение
Дарья ЮДИНА
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Константин РомадановКонстантин Ромаданов
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Президиум Мосгорсуда в кассационной инстанции отменил приговор экс-зампредседателя правительства Коми Константину Ромаданову. Ране его осудили на семь лет лишения свободы колонии строгого режима по «делу Гайзера». Уголовное дело передали на новое рассмотрение в Замоскворецкий районный суд. Об этом сообщает «БНК».

В конце мая этого года Замоскворецкий суд признал Константина Ромаданова виновным в участии в организованном преступном сообществе, отмывании денег, полученных преступным путем, и в получении взяток. Бывший чиновник получил семь лет колонии строгого режима и штраф в размере 170 миллионов рублей. Также его лишили права занимать должности в государственных органах на пять лет.

В августе этого года Мосгорсуд, рассматривая апелляционную жалобу стороны защиты,оставил в силе приговор экс-зампреду правительства Коми. Тогда сторона защиты заявила, что приговор Замоскворецкого суда является чрезмерно суровым. Поэтому назначенные Константину Ромаданову срок и штраф следует снизить до минимальных пределов, а наказание переквалифицировать на условное. Кроме того, защита просила суд апелляционной инстанции снять арест с имущества мужчины и его родственников.

Сейчас Константин Ромаданов проходит подозреваемым по четырем уголовным делам. Среди них дело о взятках от топ-менеджеров ЗАО «Комплексные энергетические системы» («КЭС») Евгения Ольховика, Бориса Вайнзихера и Михаила Слободина, а также уголовное дело, связанное с деятельностью ООО «Республиканская сетевая компания».

Напомним, что недавно другой бывший чиновник из Коми не смог обжаловать приговор в Верховном суде. За один преступный эпизод экс-глава Корткеросского района Василий Гончаренко получил столько же, сколько Константин Ромаданов за пять преступных эпизодов семь лет колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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