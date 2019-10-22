Депутаты Госсовета Коми могут лишиться своих постов

Три депутата Госсовета Коми могут лишиться своих руководящих постов из-за нарушения требований закона о государственной тайне. Одна из кандидатов на возможную отставку — Валентина Жиделева — написала обращение к главе региона Сергею Гапликову по этому вопросу.

Как сообщает «Комиинформ», кроме зампредседателя Госсовета Валентины Жиделевой свои места могут потерять председатель Комитета по социальной политике Сергей Артеев и председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков. При этом все они сохранят депутатский статус. Судьба трех кандидатов на отставку решится на следующей сессии регионального парламента: тогда их коллеги с помощью голосования будут решать этот вопрос.

Зампредседателя Госсовета обратилась к Сергею Гапликову с просьбой вмешаться в кризисную ситуацию.

— В преддверии первой сессии Государственного Совета Республики Коми 15 октября 2015 года Вы сказали нам о том, как важно, чтобы в ситуации, пока не сформировано Правительство республики, качественно и активно работал хотя бы один законно избранный орган власти. Вы лично просили меня «подставить плечо» и войти в руководящий состав нашего парламента. Понимая ответственность момента, я согласилась. Для этого мне пришлось оставить пост директора Сыктывкарского лесного института. Все эти годы депутаты фракции «Единая Россия» работали с Вами в одной команде. Мы делали все, чтобы вернуть доверие граждан к региональной власти, напомнила депутат в обращении.

Валентина Жиделева в обращении заявила, что отставка депутатов может привести к потере доверия граждан.

- Уважаемый Сергей Анатольевич, считаю, что реализация наших общих планов по выводу Республики Коми из сложной ситуации возможна только при совместной работе законодательной и исполнительной власти. Мы не вправе рисковать благосостоянием граждан республики, живущих в суровых условиях Севера и Арктики. Любой дисбаланс во власти может вызвать в обществе необратимые процессы. Это я знаю как ученый, посвятивший всю свою жизнь исследованиям в области региональной экономики. Кроме того, ослабление хотя бы одной из ветвей подорвет авторитет всей власти, который на сегодня, к сожалению, постоянно подвергается сомнению со стороны населения. Мы не можем допустить очередного разочарования.

Автор обращения назвала обвинения в адрес депутатов необоснованными и отметила, что они уже привели к отставке одного из депутатов. Напомним, что недавно другой зампредседателя Госсовета Коми Владимир Косов сложил полномочия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зампред Госсовета Коми Владимир Косов сложил полномочия

Уход с поста он объяснил необходимостью повысить квалификацию (подробности)