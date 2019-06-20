"Депутаты, как вы будете отчитываться перед народом?" - парламентарий Сергей Артеев о льготах на детский сад

Родителям дошколят, лишившихся в 2017 году компенсации на оплату детского сада, придется и дальше платить за услуги дошкольного учреждения по полной программе. Сегодня депутаты Госсовета Коми отклонили инициативу коллеги от партии "Справедливая Россия" Татьяны Саладиной, предложившей отменить критерий нуждаемость при распределении льгот для семей с детьми-дошкольниками.

Парламент республики рассмотрел вопрос о компенсации на оплату услуг детских садов. Фото: www.gsrk.ru

Суть предложения "справоросски" была достаточно простой: депутат требовала вернуть всеобщее право на льготы на оплату за детский сад. Татьяна Саладина выступила с инициативой отменить региональный закон №144, установивший критерий нуждаемости при оценке доходов семьи. Право на компенсацию получали только те семьи, чей доход был ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума (это и был критерий нуждаемости). В итоге эту меру соцподдержки сегодня получают в Коми почти 19 тысяч семей, на 2019 год на компенсацию из бюджета республики было выделено 138,1 млн рублей. Но многие парламентарии поддержали Татьяну Саладину, заявив о необходимости решить остросоциальный вопрос.

Еще вчера три парламентских комитета из четырех приняли решение принять закон в первом чтении и отправить его на доработку, чтобы вернуться к его подробному рассмотрению на осенней сессии. Такой способ рассмотрения законопроекта предоставляет возможность корректировать законопроект. На комитетах от депутаты говорили об увеличении критерия нуждаемости с 1,5-кратного размера прожиточного минимума до уровня 1,7 или даже 2 и 2,5.

Однако на сегодняшнем заседании сессии многие депутаты предложили отклонить инициативу Саладиной, напомнив о принципе адресности оказания социальной помощи. Не распылять деньги из бюджета, в частности, предлагали Сергей Усачев и Валентина Жиделева - члены фракции "Единая Россия".

- Я хочу напомнить, что принцип адресности оказания социальной помощи установлен Конституцией России и подтвержден решением Конституционного суда России. Недопустимо отклонятся от решений, утвержденных на столь высоком уровне. В Коми действует масса различных форм социальной поддержки семей с детьми. Нам необходимо собрать все социальные выплаты в один пакет, чтобы граждане получили возможность получать льготы по принципу единого окна. И, конечно же, повысить все существующие доплаты, - высказал свое предложение Сергей Усачев, руководитель фракции "Единая Россия".

Тему подхватила вице-спикер парламента Валентина Жиделева:

- Принцип адресности и нуждаемости должен быть заложен в 144 законе, иначе мы наши действия будут противоречить конституции России. Мы не можем представить закон в том виде, в каком его представила инициатор. Но многих из нас вполне бы удовлетворило предложение самой Татьяны Алексеевны Саладиной о принятии законопроекта в первом чтении, чтобы перенести его рассмотрение на осень, - заявила вице-спикер и обратилась к коллегам принять законопроект в первом чтении и доработать с учетом принципа адресного оказания социальной помощи.

В дискуссию вступила "тяжелая артилерия" - депутаты от "Единой России", потребовавшие сохранить действующий критерий нуждаемости. Вице-спикер Госсовета Коми Владимир Косов с некой долей иронии прокомментировал инициативу Саладиной.

- Если говорить о льготах, то семьям полагаются маленькие суммы. Из-за чего мы спорим? - С таких слов начал свое выступление вице-спикер. - И я хочу напомнить, что далеко не все граждане пользуются этими льготами. Из бюджета будут выделены деньги, а люди ими не воспользуются - куда потом пойдут неиспользованные средства?

В жестком ключе прокомментировал инициативу Татьяны Саладиной депутат Дмитрий Кологривый:

- Нельзя войти в одну реку дважды. Этот закон, как его не реанимируй, не станет лучше. Поэтому я предлагаю отклонить законопроект, а к осенней сессии подготовить новый закон, который будет отвечать требованиям времени и включать все социальные гарантии.

Депутат Сергей Артеев взывал к совести депутатов. Фото: www. gsrk.ru

В пику коллегам по фракции Сергей Артеев взывал к совести депутатов и напомнил о социальной составляющей предложения "справоросски":

- Коллеги, я удивляюсь! Депутаты, как вы собираетесь перед людьми отчитываться? Как вы будете смотреть в глаза избирателей, или мы будем продолжать дарить бюсты и термосы? Татьяна Алексеевна предложила нам законопроект для людей! Ничто не мешает нам принять этот законопроект и улучшить материальное благосостояние жителей республики.

Дебаты затянулись почти на полчаса. В поддержку законодательной инициативы выступали как представители "Единой России", так и депутаты от ЛДПР и КПРФ.

Все решило голосование. Проголосовавших за принятие законопроекта в первом чтении было 15, против высказались 13 человек, двое предпочли воздержаться. По регламенту Госсовета Коми, одного голоса не хватило для принятия решения.

Инициатива Саладиной была отклонена. Теперь депутаты смогут вернуться к этому вопросу только через год. Не исключено, что к осени парламент разработает новый законопроект, включающий все меры социальной поддержки семей с детьми.

Справка "КП в Коми"

С 2017 года в Республике Коми было отменено всеобщее право на получение компенаций на оплату услуг детских садов. Льготы устанавливались с учетом критерия нуждаемости, который рассчитывался исходя из 1,5-кратного размера прожиточного минимума. Подушевой доход семьи не должен превышать полуторократного размера прожиточного минимума, установленного для конкретной территории. Законность поправок в закон № 144 - РЗ пытался оспорить в судебном порядке адвокат Роман Койдан. Но его усилия не принесли реальных результатов.

На сегодняшний день средний размер компенсации за первого ребенка составляет 358 рублей, за второго ребенка - 580 рублей, за третьего и последующих детей - 1 тыс. 74 рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вернуть льготы на оплату за детский сад!

Роман Койдан, в прошлом зам.председателя Общественной палаты Коми, а ныне адвокат в судебном порядке добивается возвращения родительских льгот на оплату за детский сад, то есть отмены последних поправок в закон №144-РЗ. (подробности)

Верховный суд России вернул дело о законе 144-РЗ в Верховный суд Коми

Роман Койдан опубликовал на личной странице в соцсети "ВКонтакте" решение Верховного суда РФ о возвращении на пересмотр в суд первой инстанции материалы дела о законе №144-РЗ. В документе из семи страниц подробно объясняется, почему апелляционная инстанция направляет документы назад, в Верховный суд Коми. (подробности)