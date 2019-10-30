Родные сыктывкарца, которого разбил инсульт в Турции, отдадут собранные деньги на благотворительность

34-летний сыктывкарец Александр Денисов, который во время отдыха в Турции, попал в местную больницу с инсультом, не выдержал 8-часового перелета на Родину — умер на борту самолета. Собранные на лечение и перелет деньги семья решила отдать на благотворительность.

Новость о попавшей в беду семье Денисовых облетела республику на прошлой неделе. Жители Коми собирали всем миром деньги на транспортировку тяжелобольного мужчины до дома. Они до последнего верили, что Александра можно будет спасти, но сыктывкарец скончался на пути к родине — в самолете. Вчера, 29 октября, мужчину похоронили на Човском кладбище.

Всего за несколько дней удалось собрать 859 990 рублей 73 копейки. Как отметил порталу PG11 отец вдовы Натальи Денисовой, часть денег ушла на похороны. Оставшуюся сумму семья потратит на благотворительность.

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