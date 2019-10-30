2019-10-30T14:52:49+03:00
Общество

Жители воркутинского Воргашора, где подросток напал на магазин с пистолетом, боятся выходить на улицу

Депутат городского совета опасается, что ограбление может повториться
Дарья ЮДИНА
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Скриншот из видео с ограблениемСкриншот из видео с ограблением
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Вчера стало известно, что о курьезном ограблении магазина косметики в Коми. 14-летний подросток из воркутинского поселка Воргашор попытался вынести деньги из кассы, но продавщицы его обхитрили и малолетний грабитель ушел ни с чем. Депутат городского совета от поселка Валентин Копасов прокомментировал этот случай. Он заявил, что в Воргашоре не хватает полицейских и поэтому люди боятся выходить по вечерам на улицу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

Напомним, что в понедельник 14-летний подросток напал на магазин косметики под Воркутой. Он ворвался в зал, размахивая пневматическим пистолетом. Школьник требовал, чтобы сотрудники «легли мордой в пол», и угрожал «вынести мозги» одной из продавщиц, если ему не отдадут деньги из кассы. Но работницы магазина сумели провести незадачливого грабителя, и он ушел без денег. Позже малолетний нарушитель спокойствия попытался силой забрать деньги и из других магазинов, но и там он не получил ни копейки. Полицейские поймали его. Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас обстоятельства произошедшего расследуются.

В Воргашоре подросток попытался ограбить магазин с помощью пневматического пистолета. Видео Дари Мамадалиевой.

Видео с неудавшимся ограблением разошлось по интернету. Депутат воркутинского горсовета Валентин Копасов не смог оставить нападение на магазин без внимания.

– Мы с жителями Воргашора неоднократно сигнализировали МВД, что ситуация с общественным порядком в поселке напряженная. И на встречах с населением, в социальных сетях об этом часто говорится. Оптимизация количества сотрудников ДПС, участковых в поселке рано или поздно приведет к беде. Вчерашняя ситуация с разбоем не первый, и, боюсь, не последний эпизод, уверен Валентин Копасов.

По словам депутата, в поселке, где проживает около девяти тысяч человек, вечером небезопасно выходить на улицу.

– Люди должны видеть полицейских постоянно, а не ждать пока на вызов патруля приедут сотрудники из города. Нужна профилактика, где-то более жесткие меры, в том числе в отношении разгулявшихся подростков, - настаивает депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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