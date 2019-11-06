КС России снял запрет на митинги на Стефановской площади: правозащитник объяснил, что это значит

Конституционный суд России отменил запрет на проведение митингов на главной площади Сыктывкара. Он указал, что местные запреты на проведение публичных мероприятий в определенных местах не могут основываться на произвольном пространственно-территориальном ограничении права граждан мирно собираться, говорится в решении суда. Правозащитник Игорь Сажин прокомментировал решение КС, которое может стать предвестником перемен в практике мирных собраний в Коми.

- Неоднократно люди говорили: «Когда суд не работает, почему мы не можем собираться?» Я думаю, что Конституционный суд России на это и указал — если запрет связан с конкретной деятельностью КС, то обоснование должно ориентироваться на него, а не на территорию. То есть обоснуйте, почему нельзя в тот момент, когда суд не работает, не собираться. Это юридическая лакуна (отсутствие чёткой правовой нормы по вопросу для правоприменения — ред.), а наши правоприменители простым рубленным исполнением закона создали практику, которая согнала людей с площади, просто потому что КС рядом с ней располагается, - отметил Игорь Валентинович.

Правозащитник отметил, что возможно, когда практика переменится, люди смогут,предварительно согласовав время протестного мероприятия, в нерабочие часы КС выходить на площадь и проводить публичные мероприятия.

Напомним, что вот уже восемь лет на Стефановской площади запрещено проводить митинги, шествия, демонстрации, собрания и даже одиночные пикеты. Также наложено жесткое табу на организацию публичных акций возле государственных учреждений. Стоит подчеркнуть, что запрет не распространяется на праздничные мероприятия и торжественные марши.

История Стефановской площади Сыктывкара

2008 год – постановление администрации Сыктывкара о запрете на проведение любых публичных мероприятий в радиусе 50 м от входа в здания судов.

Июль 2011 года - Конституционный суд РК переехал в здание Госсовета Коми на площади.

Июль 2011 года - мэрия внесла поправки в постановление, увеличив запретную зону до 150 м. Из-за переезда Конституционного суда Коми главная площадь столицы стала недоступной для митингующих.

Июль 2012 года - активисты Марина Седова и Семен Терешонков приковали себя цепями к фонарному столбу в пяти метрах от крыльца Правительства Коми.

Март 2015 года - после убийства Бориса Немцова около памятника Ленину прошла акция «Борись».

Сентябрь 2015 года - народный сход после ареста руководства Коми, на который приглашал через соцсети активист Григорий Каблис.

Апрель 2019 года - после антимусорного митинга около 500 человек на площадь, чтобы оставить в Правительстве Коми резолюцию мероприятии.

Май 2019 года - активистка Вера Терешонкова вышла в одиночный пикет против запрета акций на площади

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