2019-11-14T13:28:26+03:00
Общество

Следователь просит продлить арест водителю «Лексуса», который устроил смертельную аварию в Сыктывкаре

Тогда погиб 4-летний малыш и его отец
Дарья ЮДИНА
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Снимок был сделан на месте аварии. Фото ГУ МЧС по КомиСнимок был сделан на месте аварии. Фото ГУ МЧС по Коми
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Следователя направил в Сыктывкарский городской суд ходатайство о продлении срока ареста 39-летнего Максима Тутринова — владельца «Лексуса», который в сентябре устроил в столице Коми смертельную аварию. Тогда в ДТП погиб 33-летний водитель «Ауди» и его 4-летний сын. Эту информацию подтверждает пресс-служба СУ СК России по Республике Коми.

Сейчас Максим Тутринов находится под стражей. Срок его ареста истекает 21 ноября. Следователь ходатайствует об увеличении срока предварительного заключения до 22 декабря.

Напомним, что 21 сентября в местечке Кочпон-Чит водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу и протаранил «Ауди». Вторая машина вылетела в кювет. В результате ДТП погиб 33-летний хозяин «Ауди» и его 4-летний сын. Трагедия потрясла сыктывкарцев: горожане организовали сбор денег, чтобы помочь женщине, потерявшей сразу и сына, и мужа.

Позже выяснилось, что владелец иномарки был пьян. В отношении Максима Тутринова возбудили уголовное дело. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек. В сентябре суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Сейчас мужчина находится под стражей и ждет первое судебное заседание. Дату пока не назначили: расследование ещё идет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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