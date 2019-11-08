2019-11-08T15:50:09+03:00
Общество

В Минобразе Коми рассказали, когда завершат служебное расследование о гибели девочки в детсаду Ухты

Об его итогах сообщат родителям погибшего ребенка
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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30 октября в детском саду города Ухты умерла пятилетняя девочка. Обстоятельства смерти малыша изучает региональное Министерство образования, науки и молодежной политики. Ведомство сообщило «КП-Коми», когда завершится служебное расследование по факту гибели ребенка.

- В период с 30 октября по 8 ноября комиссией МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» (далее – комиссия) проводится служебное расследование по факту несчастного случая, произошедшего в детсаду №11. В срок до 13 ноября в соответствии с требованиями приказа №602* копии акта о расследовании несчастного случая будут направлены родителям ребенка, руководителю администрации МОГО «Ухта», министру образования, науки и молодежной политики Коми (по запросу) и в территориальный орган МВД, - ответили в пресс-службе Минобраза Коми.

Как ранее сообщала пресс-служба СУ СК России по Коми, причина смерти ребенка - острое развитие заболевания, что может свидетельствовать «о ненадлежащем исполнении ответственными лицами своих обязанностей по выявлению заболевания у ребенка».

Напомним, что пятилетняя девочка умерла во время тихого часа 30 октября в ухтинском детском саду №11. Кстати, «КП-Коми» пообщалась с родителями детей, которые посещают детский сад №11. Они с самого начала не верили в то, что ребенок умер, потому что захлебнулся рвотными массами, как писала передача «День». Ухтинцы предполагали, что в трагическом исходе виновата пневмония, из-за вспышек которой на карантин закрыли уже одну школу в городе.

*В соответствии с пунктом 10 приказа Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 (далее – Приказ № 602) «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность», Учредитель должен провести служебное расследование по факту несчастного случая со смертельным исходом в течение пятнадцати календарных дней с момента происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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