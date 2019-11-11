В Минздраве Коми прокомментировали случай смерти пациента в Воргашоре из-за отсутствия реанимации

Жители Воргашора недовольны реорганизацией местной больницы. «Скорую помощь ждем больше 40 минут!» - пишут они. Кроме того, по словам людей, из-за отсутствия реанимации в поселке в конце лета умер человек. Минздрав по Коми прокомментировал ситуацию.

Житель поселка Воргашор Александр Нечипорук опубликовал эмоциональный пост в соцсетях, который свидетельствует о уровне приятия реформы местным населением. В нем от имени жителей поселка он обращается к чиновникам Минздрава Коми:

- Вы нам клятвенно обещали, что мы, жители поселка городского типа Воргашор, будем получать медицинское обслуживание в полном объеме! Что в итоге? Скорую помощь мы ждем больше 40 минут ( при норматива доезда 20 минут — ред.) Это вина не работников скорой, а тех, кто несет ответственность за наличие техники и персонала. Кроме того, в больнице теперь врачей по пальцам можно пересчитать, - пишет местный житель.

Также Александр Нечипорук описал случай смерти пациента из-за отсутствия реанимации в поселке. Также он рассказал о смерти людей, которых из отделения сестринского ухода перевели в городскую больницу, но к ним там халатно отнеслись. В октябре пришла новая беда - упразднили гинекологическое отделение. Теперь беременным приходится ехать на консультацию в Воркуту, а это 25 км по убитой дороге.

- По вопросу смерти пациента из-за отсутствия реанимации в поселке представить информацию о достоверности случая не представляется возможным в связи с отсутствием персональных данных пациента, - отметили в Минздраве региона.

В целом, в ведомстве в реорганизации видят только плюсы - «мероприятия по реорганизации коечного фонда не повлияли на доступность и качество стационарной медпомощи для жителей удаленных поселков (Воргашор, Заполярный, Комсомольский)» - говорится в ответе на запрос редакции. Кроме того, «порядок направления пациентов на плановую и экстренную госпитализацию и сроки ожидания соответствуют программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи».

- Количество бригад скорой медицинской помощи достаточно, исходя из количества населения. Причинами возможного увеличения времени доезда могут служить неблагоприятные погодные условия, при которых Управление по делам ГО и ЧС Воркуты в экстренном порядке решает вопрос о привлечении гусеничных транспортеров или техники повышенной проходимости в помощь медикам.Также бригадам помогает Воркутинский поисково-спасательный отряд МЧС России, - отметили в Минздраве.

Дополнительно специалисты сообщили, что благодаря реорганизации до конца года в Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи будет доставлен трекол (вездеход). Ко всему прочему, в медучреждении начнет работать ангиограф (ангиография - самый точный современный метод исследования кровеносных сосудов). Также на базу больницы поступило две новые машины скорой медицинской помощи.

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