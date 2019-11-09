2019-11-09T14:46:03+03:00
Общество

В Коми разрешили застрелить шесть медведей

Охотиться на хищников разрешили в двух районах республики
Поделиться:
Животные представляют угрозу людямЖивотные представляют угрозу людямФото: Игорь ТРИЕР
Изменить размер текста:

В Коми разрешили отстрел шести особей бурого медведя. Соответствующий приказ издало республиканское Минприроды.

Такое решение связано с угрозой нанесения ущерба здоровью людей. Добывать медведей можно до 30 ноября включительно без подразделения на пол и возраст. В частности, трех медведей можно отстрелить в общедоступных охотничьих угодьях Усть-Куломского района. Еще двух – в Усть-Цилемском районе: двух в лесах возле сел Усть-Цильма и Замежное и деревень Степановская, Скитская и Черногорская. Еще одного хищника можно добыть в общедоступных охотничьих угодьях у деревни Харьяга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В центре Ухты застрелили медведя: видео

Косолапый бегал по улицам Сенюкова, Дружбы, выбежал на Володарского и Юбилейную (подробнее)

В Прилузье медведи разгромили пасеку

Они ломали ульи в поисках меда (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она уже прощалась с жизнью»: трое школьников спасли от смерти в ледяной воде мать семерых детей
Ваня Бурмистров, Виталя Полосин и Леша Пермяков из поселка Майский просто отправились порыбачить в выходной день, но в экстремальной ситуации не растерялись и спасли жизнь односельчанке
Новости 24
В Усть-Вымском районе нашли мертвого судью с пулевым ранением
Воркутинец хотел купить квадроцикл и лишился 66 тысяч
В Сыктывкаре автобус сбил 47-летнего мужчину
На пожаре в Сыктывкаре спасли одного человека
В Коми 840 семей получат деньги на переселение с Крайнего Севера
В Турции нашли бесследно исчезнувшего во время отпуска уроженца Сыктывкара
Сначала - морозы, потом - тепло: прогноз на выходные в Коми
В Сыктывкаре открылся первый детский «магазин без денег»
Температура выше нормы и много осадков: прогноз на ноябрь в Коми
Дорожная служба Сыктывкара работает в усиленном режиме
Наталья Хозяинова будет участвовать в выборах на пост сыктывкарского мэра
Со дна Печоры поднимут затонувшие суда
Главу Минюста Коми освободили от должности
На пожаре в Ижемском районе погибла женщина
В Сыктывкаре покажут спектакль об отношениях России и США
В Сыктывкаре закрыли переправу в Алешино
В Ухте спасли двух лебедей
В Инте мошенник украл у женщины 175 тысяч рублей
На пожаре в Ухте погиб 20-летний парень
На Аныбской переправе уплыл мост, но его обещают вернуть
В Сыктывкаре из горящего дома эвакуировали 30 человек
В Троицко-Печорском районе между двумя поселками обрушился мост
Под Сыктывкаром столкнулись сразу три фуры
В Сосногорске мошенники дважды обманули одну и ту же женщину
В Ухте мать троих детей судили за пьяную езду
В Сыктывкаре простятся с арбитражным управляющим Василием Елькиным
Дождь и мокрый снег: прогноз на День народного единства в Коми