В Коми разрешили застрелить шесть медведей

В Коми разрешили отстрел шести особей бурого медведя. Соответствующий приказ издало республиканское Минприроды.

Такое решение связано с угрозой нанесения ущерба здоровью людей. Добывать медведей можно до 30 ноября включительно без подразделения на пол и возраст. В частности, трех медведей можно отстрелить в общедоступных охотничьих угодьях Усть-Куломского района. Еще двух – в Усть-Цилемском районе: двух в лесах возле сел Усть-Цильма и Замежное и деревень Степановская, Скитская и Черногорская. Еще одного хищника можно добыть в общедоступных охотничьих угодьях у деревни Харьяга.

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