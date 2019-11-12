2019-11-12T17:16:42+03:00
Общество

Бывший военный, безработный, мама двух детей: что известно о кандидатах на пост мэра Сыктывкара

Познакомьтесь поближе с теми, кто хочет управлять столицей Коми
Дарья ЮДИНА
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Стало известно, кто претендует на пост мэра Сыктывкара. Источник: https://fototerra.ru/photo-page/Russia/Syktyvkar/153178Стало известно, кто претендует на пост мэра Сыктывкара. Источник: https://fototerra.ru/photo-page/Russia/Syktyvkar/153178
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Безработный и и.о. мэра, глава ТИКа и координатор партии ЛДПР - вот кто метит на пост мэра Сыктывкара. На прошлой неделе стали известны имена претендентов на кресло главы сыктывкарской администрации. Предлагаем узнать больше о тех, кто хочет рулить столицей Коми.

Свой человек в мэрии

Наталья Хозяинова сейчас исполняет обязанности мэра Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Наталья Хозяинова сейчас исполняет обязанности мэраФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Лучше всех люди знают Наталью Хозяинову. Сейчас она исполняет обязанности мэра. Родом Наталья из Печоры. В 1995 она окончила экономический факультет Сыктывкарского государственного университета. Первую работу получила в ФГУП «Комиавиатранс». После успела потрудиться в различных ведомствах. В мэрию перешла в 2017 году.

В одном из первых интервью Наталья Хозяинова говорила, что ее семья не готова к тому, чтобы она стала мэром. Но на последнем брифинге кандидат заявила, что подала документы на участие в конкурсе.

— Считаю, что нужно продолжить реализацию проектов, направленных на улучшение городской среды, развития инфраструктуры и социальной сферы Сыктывкара, - объясняет и.о. мэра.

Военная дисциплина – то, что нужно городу

Кандидат на пост мэра Александр Воронин - бывший военный. Фото с сайта Избиркома Коми

Кандидат на пост мэра Александр Воронин - бывший военный. Фото с сайта Избиркома Коми

Другой кандидат Александр Воронин сейчас является председателем территориальной избирательной комиссии Сыктывкара. У него интересное прошлое. В 1985 году он закончил Каспийское Высшее военно-морское Краснозамённое училище и пошел служить в морскую авиацию. После сменил мундир на портфель юриста: в 1997 году закончил Московскую государственную юридическую академию. Какое-то время он работал юристконсультом. Также преподавал на кафедре гражданского права и процесса в Ярославле. Известно, что кандидат в мэры разведен, у него трое детей.

Александр Воронин уверен, что его профессиональный багаж поможет управлять городом достойно.

- По первому образованию я штурман. Если я мог управлять самолетом, смогу и городу принести городу что-то важное и нужное, - говорит кандидат на пост мэра.

Внимание всему городу, а не только центру

Татьяна Кривощекова настаивает на том, что мэра должны выбирать сыктывкарцы. Фото предоставлено героем публикации

Татьяна Кривощекова настаивает на том, что мэра должны выбирать сыктывкарцы. Фото предоставлено героем публикации

На пост мэра Сыктывкара претендует ещё одна женщина - генеральный директор ООО «Коми ФМ», президент Ассоциации наружной рекламы Республики Коми, координатор Cыктывкарского отделения партии ЛДПР Татьяна Кривощекова. Как и и.о. мэра, она — экономист по образованию.

Этот кандидат ухитряется успешно совмещать не только работу, общественно-политическую деятельность, но и семью: у Татьяны Кривощековой — двое детей. Старший сын — курсант пятого курса военного института, а дочь учится в первом классе.

Татьяна Кривощекова объяснила, почему решила побороться за кресло мэра.

— Стефановскую площадь уложили в гранит, на взятый под огромные проценты в банке кредит. А в пяти минутах ходьбы у нас уже нет ни нормальных дорог, ни тротуаров, ни остановочных комплексов, лишь грязь и лужи по колено. Администрация должна заниматься не только благоустройством центральной части города, но и всего Сыктывкара, включая все входящие в него посёлки, - объясняет Татьяна Кривощекова свое желание побороться за кресло мэра.

Также она настаивает на том, что градоначальника должны выбирать сами сыктывкарцы, а не депутаты Совета.

Темная лошадка

Сергей Кассель хочет сделать город комфортным. Фото предоставлено героем публикации

Сергей Кассель хочет сделать город комфортным. Фото предоставлено героем публикации

Четвертым кандидатом на кресло сыктывкарского мэра является Сергей Кассель. За 48 лет жизни сменил несколько профессий: работал в полиции, основал предприятие, специализирующееся на посреднических услугах, и был аналитиком финансовых рынков. Сейчас Сергей Кассель безработный. Разведен, детей нет. По образованию кандидат в мэры — техник-механик. И опасается, что это может помешать его участию в выборах из-за одного из критериев: по условиям конкурса участники должны иметь высшее образование. Но Сергей Кассель не намерен сдаваться. Он хочет написать возражение по этому поводу, ведь в уставе города нет такого требования.

Свое участие в выборах он обосновывает просто:

— В последнее время мне не очень нравится наш город: света хватает не на всех улицах, тротуары в ужасном состоянии. Сейчас столица Коми попала под действие сразу нескольких федеральных программ. Пока они действуют, я хотел бы муниципальные деньги направить на сферы, где мы «проседаем». Например, если город перевести на светодиодное освещение, Сыктывкар уже будет на этом хорошо экономить, - отмечает участник конкурса.

Кто в итоге станет мэром, покажет время. Прием документов на конкурс продлится до 25 ноября. А конкурс на замещение должности главы городского округа — руководителя администрации Сыктывкара состоится 6 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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