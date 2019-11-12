Бывший военный, безработный, мама двух детей: что известно о кандидатах на пост мэра Сыктывкара

Безработный и и.о. мэра, глава ТИКа и координатор партии ЛДПР - вот кто метит на пост мэра Сыктывкара. На прошлой неделе стали известны имена претендентов на кресло главы сыктывкарской администрации. Предлагаем узнать больше о тех, кто хочет рулить столицей Коми.

Свой человек в мэрии

Наталья Хозяинова сейчас исполняет обязанности мэраФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Лучше всех люди знают Наталью Хозяинову. Сейчас она исполняет обязанности мэра. Родом Наталья из Печоры. В 1995 она окончила экономический факультет Сыктывкарского государственного университета. Первую работу получила в ФГУП «Комиавиатранс». После успела потрудиться в различных ведомствах. В мэрию перешла в 2017 году.

В одном из первых интервью Наталья Хозяинова говорила, что ее семья не готова к тому, чтобы она стала мэром. Но на последнем брифинге кандидат заявила, что подала документы на участие в конкурсе.

— Считаю, что нужно продолжить реализацию проектов, направленных на улучшение городской среды, развития инфраструктуры и социальной сферы Сыктывкара, - объясняет и.о. мэра.

Военная дисциплина – то, что нужно городу

Кандидат на пост мэра Александр Воронин - бывший военный. Фото с сайта Избиркома Коми

Другой кандидат Александр Воронин сейчас является председателем территориальной избирательной комиссии Сыктывкара. У него интересное прошлое. В 1985 году он закончил Каспийское Высшее военно-морское Краснозамённое училище и пошел служить в морскую авиацию. После сменил мундир на портфель юриста: в 1997 году закончил Московскую государственную юридическую академию. Какое-то время он работал юристконсультом. Также преподавал на кафедре гражданского права и процесса в Ярославле. Известно, что кандидат в мэры разведен, у него трое детей.

Александр Воронин уверен, что его профессиональный багаж поможет управлять городом достойно.

- По первому образованию я штурман. Если я мог управлять самолетом, смогу и городу принести городу что-то важное и нужное, - говорит кандидат на пост мэра.

Внимание всему городу, а не только центру

Татьяна Кривощекова настаивает на том, что мэра должны выбирать сыктывкарцы. Фото предоставлено героем публикации

На пост мэра Сыктывкара претендует ещё одна женщина - генеральный директор ООО «Коми ФМ», президент Ассоциации наружной рекламы Республики Коми, координатор Cыктывкарского отделения партии ЛДПР Татьяна Кривощекова. Как и и.о. мэра, она — экономист по образованию.

Этот кандидат ухитряется успешно совмещать не только работу, общественно-политическую деятельность, но и семью: у Татьяны Кривощековой — двое детей. Старший сын — курсант пятого курса военного института, а дочь учится в первом классе.

Татьяна Кривощекова объяснила, почему решила побороться за кресло мэра.

— Стефановскую площадь уложили в гранит, на взятый под огромные проценты в банке кредит. А в пяти минутах ходьбы у нас уже нет ни нормальных дорог, ни тротуаров, ни остановочных комплексов, лишь грязь и лужи по колено. Администрация должна заниматься не только благоустройством центральной части города, но и всего Сыктывкара, включая все входящие в него посёлки, - объясняет Татьяна Кривощекова свое желание побороться за кресло мэра.

Также она настаивает на том, что градоначальника должны выбирать сами сыктывкарцы, а не депутаты Совета.

Темная лошадка

Сергей Кассель хочет сделать город комфортным. Фото предоставлено героем публикации

Четвертым кандидатом на кресло сыктывкарского мэра является Сергей Кассель. За 48 лет жизни сменил несколько профессий: работал в полиции, основал предприятие, специализирующееся на посреднических услугах, и был аналитиком финансовых рынков. Сейчас Сергей Кассель безработный. Разведен, детей нет. По образованию кандидат в мэры — техник-механик. И опасается, что это может помешать его участию в выборах из-за одного из критериев: по условиям конкурса участники должны иметь высшее образование. Но Сергей Кассель не намерен сдаваться. Он хочет написать возражение по этому поводу, ведь в уставе города нет такого требования.

Свое участие в выборах он обосновывает просто:

— В последнее время мне не очень нравится наш город: света хватает не на всех улицах, тротуары в ужасном состоянии. Сейчас столица Коми попала под действие сразу нескольких федеральных программ. Пока они действуют, я хотел бы муниципальные деньги направить на сферы, где мы «проседаем». Например, если город перевести на светодиодное освещение, Сыктывкар уже будет на этом хорошо экономить, - отмечает участник конкурса.

Кто в итоге станет мэром, покажет время. Прием документов на конкурс продлится до 25 ноября. А конкурс на замещение должности главы городского округа — руководителя администрации Сыктывкара состоится 6 декабря.

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