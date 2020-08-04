Жителю Коми прилетел коммунальный «привет» из прошлого на 154 тыс. рублей

В Ижемском районе семье Каневых насчитали электричества на 154 тысячи рублей (!) за электроэнергию в гараже, которым давным-давно никто не пользовался. В проблемной ситуации разбиралась «Комсомолка».

Незаконное потребление

В 90-х годах в деревне Диюр Ижемского района Яков Канев за пределами участка построил гараж. Электрик из районной энергоорганизации протянул провод, повесил электросчетчик, который позже зарегистрировали в отделении энергосбытовой компании. Счета Яков оплачивал ежемесячно. В 2007 году мужчина умер. Его супруга Татьяна несколько месяцев исправно оплачивала гаражные счета. Перед вступлением в наследство она переписала показания, выкрутила пробки. В Ижме женщина передала цифры в отделение и написала заявление об отключении. В отделении заявление приняли, квитки приходить перестали.

Прошло больше 12 лет. За это время в маленький деревянный гараж никто не заглядывал. В декабре прошлого года к Каневым нагрянули местные электрики, попросили открыть заброшенный гараж. Заржавевший замок не поддался: работники в тщетных попытках его открыть даже ключ погнули. В итоге походили вокруг, зафиксировали наличие провода, узнали его марку.

Уже в доме электрики огорошили: начали составлять акт о незаконном потреблении электроэнергии! Татьяна подписывать документ отказалась наотрез: ведь она даже не вступила в право наследования гаражом, он ей не принадлежит. Позже женщине «прилетел» драконовский счет на 154 тысячи рублей! И эту сумму насчитали только за год «незаконного потребления». В ответ Татьяна отправила возражение в Ухту, указав на то, что в отделении энергосбытовой компании уже как 12 лет лежит ее заявление об отключении.

Потерялся номер

К Татьяне снова наведались электрики. Им удалось-таки открыть гараж и увидеть злополучный счетчик. В Ижме Татьяне с сыном Олегом нашли его номер. Каневым объяснили, что он потерялся при переносе базы данных в 2015 году. Благо, справку о прекращении договора все-таки выдали. Правда, по их данным, договор почему-то перестал работать в 2013 году, а не в 2007. Справку также отправили в ухтинский филиал. Каневым прислали новую претензию: пусть договора и нет, а подключение есть, оно бездоговорное!

Сослались на постановление, которое позволяет рассчитывать объем потребленного электричества, даже если договора нет. В 2007 году электрики нам ничего не отключали, мама на столб тоже не забиралась, рассказал Олег Канев.

Что говорят в компании

В республиканском филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» пояснили, что при приостановке или расторжении договора электроснабжения потребитель должен обратиться с заявлением в энергосбытовую компанию. Она, в свою очередь, подает заявку в электросетевую компанию на отключение объекта.

— С 2007 года нам заявок на отключение гаража в деревне Диюр не поступало. Кроме того, на наш запрос АО «Коми энергосбытовая компания» ответила, что сведения об электроснабжении данного объекта и приборе учета у них отсутствуют. Сам счетчик не был опломбирован. При выявлении бездоговорного потребления сетевая компания обязана выставить акт с суммой, рассчитанной по формуле, установленной федеральным законодательством, - сообщили в компании.

Сейчас Каневы планируют идти в районный суд: платить за воздух никому не хочется. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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