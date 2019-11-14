В Коми за добытого волка или медведя охотникам заплатят по 20 тысяч рублей
Жители Коми, которые добудут волка или медведя, смогут получить денежное вознаграждение. Его размер за отстрел одной особи составляет 20 тысяч рублей, а разрешение на добычу дикого зверя должно быть выдано не раньше 1 августа 2019 года. Такой проект постановления рассмотрели вчера, 13 ноября, на заседании регионального кабинета министров.
Напомним, что заняться регулированием популяции волков и медведей, в том числе с помощью дополнительного отстрела, Минприроды Коми вынудили участившиеся случаи выхода диких животных в населенные пункты республики. Только за последний месяц в пригородных поселков Сыктывкара волки несколько раз нападали на домашних собак.
Изучив опыт Хакасии, Архангельской, Вологодской, Иркутской и Ростовской областей, чиновники Минприроды Коми разработали свой вариант стимулирования охотников. Они предложили выплачивать вознаграждения за добычу диких животных. В качестве доказательства охотник при этом должен предоставить шкуру, голову и другие части туши животного. За одного добытого зверя ему предлагают выплачивать 20 тысяч рублей. Кстати, к ноябрю охотники, получившие разрешение с 1 августа этого года, уже добыли 89 волков.
Кроме того, в Коми с 2018 года уже действует своя мера стимулирования охотников. Тем, кто в течение года добудет хотя бы одну особь волка, предоставляют однократное преимущественное право на получение разрешения на добычу более ценного зверя - лося. В прошлом году таким правом воспользовались 20 охотников, в этом году – около 80 жителей Коми.
Для материального стимулирования охотников в этом году в бюджете региона уже предусмотрено 4,6 млн рублей. Проект постановления сейчас находится на рассмотрении в Администрации главы Коми в прокуратуре Коми. А в минфин республики направлены предложения о том, чтобы выделить средства на выплату вознаграждений за добычу волка или медведя и в 2020 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волки бродят недалеко от комплекса имени Раисы Сметаниной: стоит ли опасаться лыжникам
«Не стоит», - говорят в Центре спортивной подготовки сборных команд республики (подробности)
Волки терроризируют село под Сыктывкаром: блуждают по улицам и нападают на собак
В ночь с субботы на воскресенье хищники устроили настоящую бойню (подробности).
Под Сыктывкаром волки загрызли шарпея на глазах ребенка
Сыктывкарский коттеджный поселок Яг-Кар терроризирует стая хищников (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU