Опубликовано видео с сыктывкарским педофилом, который притворялся врачом

19 ноября в одном из социальных учреждений города 45-летний педофил приставал к 12-летней девочке во время фейкового медосмотра. 21 ноября мужчину поймали. Сегодня, 29 ноября, опубликовано видео с камер видеонаблюдения, на которое попал мужчина, пишет Комиинформ.

На записи видно, что мужчина в черной куртке без особых препятствий проходит через турникет учреждения. Что произошло дальше, известно из релиза СУ СК России по Коми — этот человек совершил «совершил иные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки». Как стало известно позже, проник в раздевалку учебного заведения и заявил девочке, что проводится медосмотр и предложил ей раздеться.

Педофил скрылся с места преступления. Через два дня его поймали полицейские. Он признал свою вину в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. Расследование продолжается.

Педофил, который проник в сыктывкарскую школу.На кадрах можно заметить мужчину в черной одежде, который миновал пункт контроля и свободно прошел в учреждение.

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