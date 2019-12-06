2019-12-06T15:06:43+03:00
Общество

В Воркуте ищут хозяина для собаки, которую сбил поезд

Позвоночник Маняни собирали по кусочкам врачи из Петербурга
Дарья ЮДИНА
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Маняня уже настрадалась в этой жизни. Фото из группы Воркутинского общества защиты животных "ВКонтакте"Маняня уже настрадалась в этой жизни. Фото из группы Воркутинского общества защиты животных "ВКонтакте"
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Воркутинское общество защиты бездомных животных ищет хозяина для щенка-инвалида Маняни. Сейчас она находится на платной передержке в Питере, срок до Нового года. Потом несчастная собака отправится в приют, который не подходит для её содержания.

Деньги на лечение Маняни собирали волонтеры. Фото из группы Воркутинского общества защиты животных "ВКонтакте"

Деньги на лечение Маняни собирали волонтеры. Фото из группы Воркутинского общества защиты животных "ВКонтакте"

Щенок со сломанным позвоночником и разрывом спинного мозга появился в приюте в ноябре: Маняню сбил тепловоз. Воркутинские врачи разводили руками и отказывались браться за операцию. Волонтеры собрали больше ста тысяч рублей с помощью неравнодушных людей и отправили собаку в Ветеринарную клинику доктора Сотникова в Санкт-Петербурге. Там Маняне собрали позвоночник. Однако нахлебавшееся горя животное никогда не сможет ходить: костный мозг разорван.

Маняня. Видео из группы Воркутинского общества защиты бездомных животных.

На данный момент Маняня находится на передержке, которая стоит 15 тысяч рублей в месяц. Поэтому зоозащитники продолжают собирать деньги. Помочь можно, отправив сумму на карту с номером 676280289001748984. Обязательная пометка: на Маняню.

Врачи из Санкт-Петербурга собирали ей позвоночник. Фото из группы Воркутинского общества защиты животных "ВКонтакте"

Врачи из Санкт-Петербурга собирали ей позвоночник. Фото из группы Воркутинского общества защиты животных "ВКонтакте"

Но ещё больше добровольцы обрадуются тому, кто захочет стать хозяином щенка-горемыки: в Петербурге Маняня останется до Нового года, потом её ждет холодный приют. Волонтеры не скрывают, что с щенком будет непросто, но обещают помочь, чем смогут, даже с поисками коляски. О Маняне они отзываются как об очень жизнелюбивом, ласковом и добром щенке. Она может передвигаться на передних лапах, любит играть и хорошо поесть. При должном уходе собака может прожить много лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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