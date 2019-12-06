В Воркуте ищут хозяина для собаки, которую сбил поезд

Воркутинское общество защиты бездомных животных ищет хозяина для щенка-инвалида Маняни. Сейчас она находится на платной передержке в Питере, срок до Нового года. Потом несчастная собака отправится в приют, который не подходит для её содержания.

Деньги на лечение Маняни собирали волонтеры. Фото из группы Воркутинского общества защиты животных "ВКонтакте"

Щенок со сломанным позвоночником и разрывом спинного мозга появился в приюте в ноябре: Маняню сбил тепловоз. Воркутинские врачи разводили руками и отказывались браться за операцию. Волонтеры собрали больше ста тысяч рублей с помощью неравнодушных людей и отправили собаку в Ветеринарную клинику доктора Сотникова в Санкт-Петербурге. Там Маняне собрали позвоночник. Однако нахлебавшееся горя животное никогда не сможет ходить: костный мозг разорван.

Маняня. Видео из группы Воркутинского общества защиты бездомных животных.

На данный момент Маняня находится на передержке, которая стоит 15 тысяч рублей в месяц. Поэтому зоозащитники продолжают собирать деньги. Помочь можно, отправив сумму на карту с номером 676280289001748984. Обязательная пометка: на Маняню.

Врачи из Санкт-Петербурга собирали ей позвоночник. Фото из группы Воркутинского общества защиты животных "ВКонтакте"

Но ещё больше добровольцы обрадуются тому, кто захочет стать хозяином щенка-горемыки: в Петербурге Маняня останется до Нового года, потом её ждет холодный приют. Волонтеры не скрывают, что с щенком будет непросто, но обещают помочь, чем смогут, даже с поисками коляски. О Маняне они отзываются как об очень жизнелюбивом, ласковом и добром щенке. Она может передвигаться на передних лапах, любит играть и хорошо поесть. При должном уходе собака может прожить много лет.

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