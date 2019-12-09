Под Сыктывкаром убили огромного волка

В поселке Пичипашня Сыктывдинского района Коми на прошлой неделе убили огромного волка, который терроризировал населенный пункт. Об этом сообщает удачливый охотник Николай К.

Мужчина поймал хищника на капкан. Он рассказывает, что особь крупная и худая. Волк был в самом расцвете сил — самцу исполнилось не больше 3-4 лет.

Фото vk.com

В поселке Пичипашня волки давно чувствуют себя хозяевами — выходят под покровом ночи и таскают собак. В администрации села Выльгорт, куда входит и названный населенный пункт, на каждое сообщение о выходе хищников реагируют большим информационным сообщением. В нем людям рекомендуют по возможности ограничить передвижение в ночное время суток, не допускать свободного выгула собак, правильно утилизировать мусор, особенно пищевые отходы. Однако только деятельность охотников вселяют в людей надежду на безопасность.

Кстати, в Коми начали платить по 20 тысяч рублей за добычу волков и медведей. В качестве доказательства охотники предъявляют шкуру или голову дикого зверя. С памяткой, какие документы нужно подготовить для получения денег, можно ознакомиться вот тут.

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