На нефтеперерабатывающем заводе в Ухте произошло еще взрыв: видео с места

Тушение возгорания на нефтеперерабатывающем заводе продолжается. По последним данным не выдержали задвижки двух резервуаров, что привело к очередному взрыву, пишет телепрограмма «День».

Около 21:00 жители Ухты услышали еще два громких хлопка. Позже стали известно, что лопнули два резервуара с горючей жидкостью - их содержимое вылилось и воспламенилось. Огнеборцы продолжают бороться с открытым пламенем.

Напомним, что около 16:45 жители Ухты почувствовали мощные толчки, небо озарилось оранжевым цветом и стало светло, как днем. Оказалось, что на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв. Пожарные расчеты незамедлительно отправились на место - сейчас над тушением возгорания работают 78 человек. Обеспокоенные очевидцы с места события сообщают, что зарево над нефтеперерабатывающим заводом поднимается все выше.

В соцсетях ухтинцы сообщают о панических настроениях и страхе радиации. Глава Ухты опроверг домыслы - угрозы жителям города нет. На данным момент известно, что во время первого взрыва, прогремевшего в 16: 45 пострадал один человек - 40-летний обходчик. У него диагностировали ожог лица и травму груди. Мужчина находится в реанимации, но угрозы его жизни нет. Мы будем следить за развитием событий.

Полная хронология ЧП в Ухте вот ЗДЕСЬ.

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