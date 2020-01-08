На дороги, газовые сети и водопроводы в селах Коми потратят 300 миллионов

В Коми на строительство дорог, газовых сетей и водопровода в сельской местности в 2020 году в выделят 323,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

Эти деньги будут выделены в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Так, в поселке Кыдзавидз Прилузского района будет построено 3,8 километра дороги. На эти цели потратят 137,2 миллиона рублей. Ещё 13,8 миллиона рублей выделят на 1,3 километра водопровода в селе Айкино Усть-Вымского района.

Кроме того, в план реализации включено строительство 4,6 километра газовых сетей в Часово и 13 километров газопровода в Выльгорте Сыктывдинского района. Стоимость работ составит 79,2 и 93,5 миллиона соответственно.

– Новая программа развития села, которая начнёт свою работу с этого года, нацелена сохранить долю сельского населения и повысить уровень благоустройства населённых пунктов. Минсельхоз и правительство региона продолжит оказывать поддержку по созданию благоприятных условий проживания на селе, – отметили в министерстве.

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