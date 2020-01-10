2020-01-10T14:15:33+03:00
Общество

680 свидетелей, 6 убийств, 311 томов преступного сообщества "Пичугина"

Завершилось расследование дела известной банды, которая долгие годы орудовала в Коми
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Юрий Пичугин начинал криминальную карьеру в Жешарте, а потом долгое время был смотрящим по Коми. Банда пичугинцев известна жестокостью и беспощадностью.Юрий Пичугин начинал криминальную карьеру в Жешарте, а потом долгое время был смотрящим по Коми. Банда пичугинцев известна жестокостью и беспощадностью.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершили расследование уголовного дела в отношении лидеров и участников так называемого преступного сообщества «Пичугина». На его счету - множество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в Коми и Архангельской области.

Лидеры банды Хадис Азизов и Юрий Пичугин. Фото с сайта Следственного комитета России

Лидеры банды Хадис Азизов и Юрий Пичугин. Фото с сайта Следственного комитета России

Фигурантами уголовного дела были 18 человек. Все обвиняемые, в том числе лидеры преступного сообщества Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сергей Вануйто, арестованы. Каждому члены банды предъявили обвинения. В частности, они обвиняются в создании банды; шести убийствах; покушении на убийство; похищении человека; незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств; вымогательстве; мошенничестве и других преступлениях.

По данным следствия, в 1992-1994 годах Юрий Пичугин, являясь так называемым «вором в законе», создал в республике банду. В неё вошли ранее судимые преступники, спортсмены и люди, служившие в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах.

Завершено расследование уголовного дела о преступном сообществе Юрия Пичугина. Видео СК РФ. .Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении лидеров и участников так называемого преступного сообщества Пичугина , на счету которого совершение многочисленных тяжких и особо тяжких преступлений на территории Республики Коми и Архангельской области. В качестве фигурантов по уголовному делу проходит 18 человек. Все обвиняемые, в том числе лидеры преступного сообщества Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сергей Вануйто, содержатся под стражей. В зависимости от роли каждого фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем (ст.210 УК РФ); создании устойчивой вооруженной группы (банды) и участии в ней (ст. 209 УК РФ); совершении шести убийств организованной группой, сопряженных с бандитизмом, покушении на убийство (ст.105 УК РФ); похищении человека, совершенном организованной группой (ст.126 УК РФ); незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном в составе организованной группы (ст.ст.222,222.1 УК РФ); вымогательстве, совершенном в составе организованной группы (ст.163 УК РФ); мошенничестве, совершенном организованной группой, в том числе в особо крупном размере (ст.159 УК РФ); и других преступлениях. Подробности: https://sledcom.ru/news/item/1427172/

Сначала участники преступной группы занимались рэкетом: за плату они обещали предпринимателям личную безопасность и сохранность имущества. Собранные деньги передавались в общую кассу. Она пополнялась также за счет преступлений, совершаемых в СИЗО, разбойных нападений, ограблений магазинов, мошенничества с объектами недвижимости и телефонными мошенничества.

Участник банды Сергей Ванюто. Фото с сайта Следственного комитета России

Участник банды Сергей Ванюто. Фото с сайта Следственного комитета России

С конца 1990-х годов Пичугин ввел строгие правила для членов банды, а также правила безопасности и конспирации. У банды был солидный арсенал оружия и боеприпасов. Во время обысков в Сыктывкаре, Усинске, Корткеросском районе нашли и изъяли оружейные схроны. У членов банды имелись пистолеты, пистолет-пулемет, автоматы, помповое ружье, обрез охотничьего ружья, огнестрельное оружие неустановленной системы, электродетонатор, приборы для бесшумной стрельбы, патроны различных калибров, прицельный станок.

У банды был солидный арсенал. Фото с сайта Следственного комитета России

У банды был солидный арсенал. Фото с сайта Следственного комитета России

Среди преступлений, совершенных участниками группы, было шесть убийств.

Так, В январе 2005 года во дворе дома на улице Кирова в Сыктывкаре в предпринимателя, не возвратившего долг, выстрелили не меньше шести раз. С огнестрельными ранениями груди потерпевшего доставили в больницу. Он умер через месяц.

В мае 2005 года участники преступного сообщества расправились с бывшим «коллегой». Он решил выйти из банды и перестал выполнять указания лидеров ОПС. Мужчина застрелили в подъезде дома по улице Парковой в Усинске.

В августе 2005 года на территории Човского промузла Сыктывкара выстрелом в голову был убит ранее неоднократно судимый мужчина, который рассказал сотрудникам правоохранительных органов о мошеннических схемах банды "Пичугина".

В сентябре 2005 года жертвой бандитов стал директор частного охранного предприятия, благодаря показаниям которого осудили Юрия Пичугина и ещё несколько членов преступного сообщества. Мужчину расстреляли из боевого автомата и пистолета возле дома по улице Первомайской в Сыктывкаре. На теле потерпевшего эксперты насчитали более 20 огнестрельных ран.

В июне 2010 года был похищен и убит один из участников группировки, к которому у лидеров банды были серьезные претензии. Со связанными руками парня вывезли на территорию производственной базы в поселке Верхняя Максаковка, удерживали там, после чего убили, ударив топором по голове. Тело скинули в заранее вырытую яму, в которой был разведен костер, облили горючей жидкостью и сожгли останки.

При разделе сфер влияния в сентябре 2012 года в Котласе в автомобиле застрелили одного из криминальных авторитетов Архангельской области. Находившийся там же его приятель, в которого также стреляли бандиты, выжил, получив огнестрельное ранение в живот.

Деятельность преступного сообщества пресекли в феврале 2017 года. Расследование было долгим и сложным. Собирать доказательства было трудно, потому что банда "Пичугина" заработала огромное криминальное влияние в Коми и за её пределами. Большинство процессуальных лиц неохотно сотрудничали со следственными органами.

Объем уголовного дела составил 311 томов. В рамках расследования следователи провели 123 судебных экспертизы, допросили более 680 свидетелей, проведели порядка 60 очных ставок, свыше 200 обысков в различных регионах Российской Федерации, произвели многочисленные выемки, изъятия, осмотры предметов и документов. Помогали следствию сотрудники региональных УФСБ, МВД, УФСИН и Росгвардии.

В ходе расследования уголовного дела с тремя участниками ОПC заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Материалы в отношении них выделили в отдельное производство. К настоящему времени подсудимым вынесены приговоры:

49-летнему Махачу Азизову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, у него конфисковали деньги, полученные во время "работы" в банде.

41-летнему Октаю Эфендиеву назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

51-летнему Игорю Пармону назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафа в размере 800 тысяч рублей.

Остальные 18 обвиняемых ознакомились с материалами уголовного дела. Следствие собрало доказательства. Уголовное дело передали для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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