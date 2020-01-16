Перевозчики выиграли суд против сыктывкарской мэрии: «У нас незаконно отобрали маршруты»

В октябре прошлого года мэрия отобрала у Товарищества индивидуальных перевозчиков 11 маршрутов. Причина - предоставление в мэрию недостоверных документов, что вскрылось на одной из проверок. Организация назвала решение администрации произволом, начались суды. 13 января Арбитражный суд Коми признал решение управления ЖКХ Сыктывкара недействительным.

- Решение суда означает, что расторжение договора в одностороннем порядке было незаконным. Предполагаем, что мэрия будет обжаловать это решение. Я считаю, что наш муниципальный контракт, который заключен на основании электронных аукционов, считается до сих пор действующим. Правда, со стороны администрации были аннулированы карты маршрута, поэтому мы не можем осуществлять работу до вступления решения суда в силу. Соответственно, будем выставлять требование о выдаче карт маршрута. Мы готовы выйти на работу! - отметила руководитель Товарищества индивидуальных перевозчиков Татьяна Королева.

Отметим также, что управление ЖКХ с решением суда не согласилось. «Будет апелляция», - отметили в управлении информации администрации столицы.

Напомним, что 1 октября администрация в одностороннем порядке разорвала договор с Товариществом индивидуальных перевозчиков. Маршруты № 9, 12, 30, 36, 55, 21, 23д, 26, 26а, 29, 29а передали САТП№1.

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