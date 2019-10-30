В Сыктывкаре снова ищут перевозчика на 11 автобусных маршрутов

Мэрия Сыктывкара объявила аукционы на автобусные маршруты, которые забрали у Товарищества индивидуальных перевозчиков из-за недостоверных документов. Правда, предприниматели отмечают, что не смогут принять в них участие - торги заточены под САТП №1.

1 октября администрация в одностороннем порядке разорвала договор с Товариществом индивидуальных перевозчиков. Городские чиновники сообщали, что причина - предоставление в мэрию недостоверных документов, что вскрылось на одной из проверок. Маршруты № 9, 12, 30, 36, 55, 21, 23д, 26, 26а, 29, 29а передали САТП№1. Сейчас мэрия объявила новый аукцион, который состоятся 6 ноября.

В конкурсной документации указано, что на маршрутах №№ 9, 26А, 29, 29А, 30, 55 перевозчик должен использовать автобусы малого класса вместимости (не менее 22 мест), на №23Д — среднего (не менее 29 мест), на №№ 12, 21, 26,36 — большого (не менее 105 мест). При этом перевозчик должен эксплуатировать сравнительно новые автобусы, которые в ходу не более 12 лет. Немаловажно и то, что в транспортных средствах пассажиры должны иметь возможность бесконтактной оплаты.

Руководитель Товарищества индивидуальных перевозчиков Татьяна Королева отмечает, что предприниматели не смогут принять участие в грядущих торгах.

- У перевозчиков Товарищества нет такой техники, которая прописана в конкурсной документации. Получается, что в торгах может принять участие только один перевозчик - САТП№1, - высказала свою точку зрения Татьяна Королева.

Кстати, сейчас Товарищество пытается через Арбитражный суд доказать, что у мэрии не было причин для расторжении договора в одностороннем порядке. Очередное заседание прошло 24 октября, следующее - назначено на середину ноября. Мэрия тоже не дремлет — в середине октября администрация пожала жалобу в УФАС о признание Товарищества недобросовестными поставщиками. Однако антимонопольный орган не нашел причин удовлетворить эту жалобу.

- По итогам заседания комиссия УФАС приняла решение не включать указанных лиц в реестр недобросовестных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, однако подтвердила законность действий Управления ЖКХ по одностороннему расторжению муниципальных контрактов, - отметили в пресс-службе администрации столицы.

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