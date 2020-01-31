Октябрьский проспект в Сыктывкаре не перекроют полностью

Главную транспортную артерию Сыктывкара - Октябрьский проспект - не будут перекрывать полностью. На время ремонта сохранится двухстороннее движение. Такое решение было принято сегодня, 31 января, по итогам рабочей встречи Сергея Гапликова с мэром Сыктывкара Натальей Хозяиновой, передает пресс-служба главы региона.

Октябрьский проспект планировалось полностью перекрыть 3 февраля. Это, скорее всего, привело бы к транспортному коллапсу. На это обратил внимание Сергей Гапликов. Глава региона обратился к руководству администрации города с просьбой совместно с общественностью и экспертами проработать все возможные решения этой задачи и выбрать наиболее оптимальное.

По итогам консультаций, которые мэрия провела с экспертами и общественниками, было выработано 3 основных способа ремонта инженерных сетей под Октябрьским проспектом.

Первый (изначальный) – заменить трубы открытым способом. Для этого необходимо вскрыть дорожное полотно и полностью перекрыть автомобильное движение на три месяца. Примерная стоимость проекта – 12 млн рублей.

Второй – метод санации. Для его реализации требуется вырыть один котлован на пересечении улиц Чкалова – Октябрьский проспект, огородить его и провести очистку старой трубы от коррозии. Затем вставить так называемый «чулок», который присаживается в качестве защитного пластикового слоя на трубу. Этот способ предполагает двухстороннее автомобильное движение: пробок не будет. Примерная стоимость проекта – около 30 млн рублей.

Третий – вынос трубы водовода по другой трассе. Поскольку это уже линейный объект, фактически требуется ликвидация старой трубы и прокладка новой в другом месте. Необходимо проектирование, прохождение госэкспертизы, а это займёт много времени и потребует серьёзных денежных вливаний. Этот способ также потребует перекрытия Октябрьского проспекта на всю его ширину.

- Сергей Анатольевич, мы бы хотели предложить второй вариант – методом санации, но без поддержки республики нам его не осилить, - отметила Наталья Хозяинова.

- Если этот вариант на сегодняшний день наиболее оптимальный с точки зрения технологии обновления сетей, не требующий закрытия Октябрьского проспекта, то, конечно, он приемлем, пусть даже это более дорогостоящий проект. Мы сможем оказать помощь и поддержку в его реализации. Правительство республики должно поддержать это решение. Проект должен быть реализован в ближайшее время, - заявил Сергей Гапликов.

Напомним, что ранее Октябрьский проспект хотели перекрыть полностью 3 февраля.

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