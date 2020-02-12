Госсовет отложил законопроект о списке мест для митингов в Коми в долгий ящик

Законопроект, предлагающий изменить перечень мест, где запрещено проводить митинги, не будут рассматривать на ближайшей сессии Госсовета 20 февраля. У депутатов он вызвал много замечаний, и они отправили его на доработку инициатору законопроекта главе Коми.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Геннадий Горбачев отметил, что законопроект еще сырой. Почти каждый пункт документа вызвал множество замечаний на рабочем совещании при комитете. 11 февраля на президиуме Госсовета постановили отправить его на доработку.

- На рабочем совещании при комитете, которое длилось почти два часа, было много замечаний по законопроекту от правового управления и прокуратуры. В частности, некоторые нормы, рассматриваемые в документе, выходят за рамки компетенции субъекта, находятся в ведомстве федерального регулирования (например, запрет на проведение мероприятий на аэродроме, вертодроме). Также возникли вопросы по запрету проводить мероприятия в местах проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, в местах работ по благоустройству территории. Что это за места? Например, если человек будет кисточкой красить дом, то значит там мы будем запрещать проводить публичные мероприятия? В общем, возникло много разногласий, - отметил Геннадий Федорович.

Согласно федеральному закону документ должен быть принят до 6 мая. Геннадий Горбачев отметил, что пока есть время, нужно законопроект доработать.

- Будет еще одно рабочее совещание. Нужно выслушать доводы прокуратуры, Минюста, депутатов, представителей исполнительный власти. В общем, продолжаем работать, - отметил он.

Напомним, что необходимость во внесении поправок в действующий с 2012 года республиканский закон «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий» возникла после того, как Конституционный суд России признал запрет митинговать на Стефановской площади Коми неконституционным. В частности, согласно законопроекту, который предложил глава Коми, из перечня мест, где нельзя митинговать, собираются исключить Стефановскую площадь, а также здания государственных органов, органов местного самоуправления, госучреждений и территорию в радиусе 50 метров от входа в них. Кроме того, документ уточняет места, где в Коми по-прежнему нельзя митинговать. Например, в списке появятся аэродромы, вертодромы (пока ограничения касаются только аэропортов), автостанции (вдобавок к автовокзалам), розничные рынки. Появятся и новые места, где нельзя будет проводить собрания и демонстрации: здания медицинских организаций, расположения воинских частей, военных организаций и учреждений.

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