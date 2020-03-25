2020-03-25T18:59:05+03:00
Общество

В Эжве из-за коронавируса закрывают все детсады

В течение ближайших двух дней будет вестись мониторинг ситуации в детсадах Сыктывкара
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Решением санитарно-противоэпидемической комиссии города с 26 марта 2020 года и до особых указаний в детских садах Эжвинского района города Сыктывкара объявляется карантин, сообщает администрация города.

В течение ближайших двух дней будет вестись мониторинг ситуации в детсадах Сыктывкара для последующего принятия решения.

Ранее на территории города отменены все культурно-массовые мероприятия с численностью более 30 человек, проведение массовых мероприятий для школьников и работников образовательных организаций. Запрещен и организованный выезд групп детей за пределы Республики Коми.

Управлением образования администрации Сыктывкара контролируется переход организаций на дистанционное обучение. Приостановлены тренировочные занятия в закрытых помещениях в спортивных учреждениях всех форм собственности.

Напомним, что сегодня в Сыктывкаре официально объявили о двух новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, под наблюдением медиков находится 865 человек (вчера было 646 человек). Понемногу в Коми закрываются кинотеатры, бассейны, развлекательные центры, падает пассажиропоток. В ближайшую неделю в республике (как и по всей России) будет еще тише. «Объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. С субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», - рассказал сегодня Путин.

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Сегодня подтвердили еще два случая заражения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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