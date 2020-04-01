Следователи начали проверку по факту заражения коронавирусом в Эжвинской больнице

Сыктывкарские следователи начали доследственную проверку по факту заражения большого количества людей в Эжвинской больнице. Они должны проверить имеет ли причастность к этому возможный «нулевой» пациент - хирург и врач высшей категории.

- СУ СК России по Коми по опубликованной в СМИ информации о том, что источником заражения большого количества людей мог стать один из работников медицинского персонала городской больницы Эжвинского района города Сыктывкара, организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП»в официальном ответе на запрос.

Напомним, что ровно неделю назад штаб по борьбе с коронавирусом сообщили о двух случаях инфицирования коронавирусом в Эжвинской больнице. Сообщалось, что одним из пациентов был хирург, врач высшей категории. Его госпитализировали в инфекционную больницу, состояние врача оценивали как среднетяжелое. Эжвинскую больницу закрыли на карантин. Уже 29 марта сообщили о 4 новых случаях заболевания в медучреждении, 30 марта - о 15 случаях, 1 апреля - о 32 случаях. Между тем, Минздрав Коми сообщает, что ситуация под контролем, очаг заражения купирован, все заболевшие находятся под наблюдением врачей.

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