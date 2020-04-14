Своя лаборатория в Коми и плата за дезинфекцию в подъездах: обращение врио главы

Врио губернатора Коми Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение, в котором поднял несколько тем.

Он сообщил, что лаборатория нашего Управления Роспотребнадзора стала экспертной в определении наличия коронавируса это позволит обновлять данные быстрее.

4120 человек начали проходить медикаментозную терапию. Её проходят на дому под контролем врачей. Даже если человек подхватит коронавирус, препараты смягчат болезнь.

- Мне поступило несколько обращений от жителей разных городов, касающихся объявлений о дезинфекции в подъездах. Там написано, что оплачивать обработку будут жители. Это неверно, мы таких условий не ставили и об этом не договаривались. Я дал поручение МинЖКХ и Стройжилтехнадзору, чтобы они сделали расчеты. Нельзя, чтобы это финансовое бремя ложилось на людей. Но и перекладывать его полностью на управляющие компании тоже нельзя, иначе они разорятся, - сказал Владимир Уйба.

О ситуации в Коми на 14 апреля.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 14 апреля 01:44 - о медикаментозной терапии 02:43 - о дезинфекции в многоквартирных домах 04:11 - об автоматизированной системе пропусков 05:28 - о сезоне охоты

Врио главы республики также заявил, что автоматизированную систему пропусков в Коми сначала протестируют в рамках одного предприятия. После её введут по всей республике.

Завершая видеообращение, Владимир Уйба высказался по поводу весенней охоты. Он подчеркнул, что как врач выступает против открытия охотничьего сезона. Если его откроют, охотники из других регионов, где наложили запрет, хлынут к нам. А никто не даст гарантии, что эти люди не заражены.

Но для любителей побродить по лесу с ружьем не все потеряно. Владимир Уйба дал поручение Минприроды обсудить этот вопрос со всеми заинтересованными. Врио губернатора будет принимать решение, основываясь на результатах обсуждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 14 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 97 человек

Республика Коми снова на четвертом месте по заболеваемости (подробности)