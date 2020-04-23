«Имитация, а не работы». Экоактивисты возмущены темпами рекультивации на станции Шиес

На прошлой неделе врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заверил, что не будет поддерживать строительство полигона на границе с Коми. 20 апреля он добавил, что на Шиесе началась рекультивация. Эвоактивисты сообщают, что работы по демонтажу практически не ведутся. Свои слова они подкрепляют видео и фото доказательствами.

Активисты, которые ведут наблюдение на Шиесе практически круглосуточно, сообщают: на станции ничего не происходит, рекультивация не ведется. Иногда ЧОПовцы выходят на объект и трудятся примерно полчаса, попутно снимая работы на видео. Например, 7-8 апреля (в эти дни сообщили о начале рекультивации) они сняли 33 металлических листа с забора вокруг участка. С тех пор таких «масштабных» работ они и не видели.

- 22 апреля на станции Шиес имитировали рекультивационные работы. Вышло четыре рабочих под руководством человека в зелёной форме. Они отработали 23 минуты с 11:07 до 11:30 (складировали демонтированный материал), записали процесс на видео и ушли, - сообщает экоактивист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/774931" frameborder="0"></iframe> Шиес 21 апреля.

Днем ранее активистка из Урдомы Анна Шекалова сообщила, что никакой рекультивации не ведется.

- Ангар стоит, забор стоит, сараи стоят. ЧОПиков - человек 100 на станции, - комментирует активистка. - Привезли маленьких поросят. Судя по всему, они собираются здесь еще жить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/774930" frameborder="0"></iframe> Шиес 22 апреля.

Активисты требуют у врио губернатора ускорить процесс рекультивации. Пока этого не произошло, они расценивают его слова о начале работ по демонтажу как дезинформацию. Противники полигона на Шиесе 21 апреля запустили в соцсетях флешмоб с требованием рекультивации участка. Акция изобилует красноречивыми речевками «Цыбульский! Закрой проект Шиес!»

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