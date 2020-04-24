Минтруд Коми раскрыл информацию о количестве заболевших коронавирусом в Кочпонском ПНИ

Общественники в открытом письме врио главы Коми сообщили о предположительно трех инфицированных COVID-19 в Кочпонском ПНИ. Информацию «КП-Коми» прокомментировали в региональном Минтруда, которое курирует учреждение.

По информации ведомства, в ПНИ в настоящее время находится одна воспитанница с подтвержденным коронавирусом. Это несовершеннолетняя девочка, у которой 20 апреля первичный тест на COVID-19 дал положительный результат. 21 апреля диагноз подтвердили в лаборатории Роспотребнадзора Коми. В тот же день девочку госпитализировали в инфекционную больницу столицы. Сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно, на момент госпитализации симптомов вируса у нее не было. В тот же день тесты на COVID-19 взяли у 6 проживающих и 32 работников, которые контактировали с госпитализированной девочкой. Тесты направлены в вирусологическую лабораторию Роспотребнадзора Коми. На сегодняшний день информация о результатах теста в интернат не поступала.

- В группе, из которой госпитализирована несовершеннолетняя, введена карантинная изоляция. Проведены все рекомендованные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические мероприятия, включая дезинфекцию и окончательную обработку помещений. Персонал интерната оснащён средствами индивидуальной защиты, проживающим в профилактических целях назначили противовирусные препараты, - сообщается в ответе на запрос.

Ранее мы писали о воспитаннице, которую госпитализировали из ПНИ с подозрением на коронавирус. 22 апреля ее выписали из больницы с двумя лабораторно подтвержденными отрицательными тестами на COVID-19.

- В настоящее время она находится в изоляторе интерната на двухнедельном карантине, каких-либо симптомов респираторного заболевания у нее нет, самочувствие - хорошее. Результаты предварительных тестов на коронавирус у 15 сотрудников интерната, которые контактировали с проживающей, отрицательные, - сообщает источник.

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