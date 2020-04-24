2020-04-24T21:53:37+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 24 апреля 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи заражения
Дарья ЮДИНА
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В каких муниципалитетах Коми выявили новые случаи зараженияВ каких муниципалитетах Коми выявили новые случаи заражения
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За сегодняшний день в Коми выявили 11 новых случаев заражения COVID-10. Всего зарегистрировано 553 случая заражения.

Так, коронавирус добрался до самого труднодоступного района республики Усть-Цилемского. Также инфекция доползла до Койгородского района плюс еще одно коронавирусное пятно на карте Коми. В этих районах зарегистрировали по одному случаю заражения.

Ещё рост зафиксировали в Ухте (+ 1 случай) и в Корткеросском районе (+3 случая).

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

Зато в Усинске хорошие новости: выздоровел один человек. Ещё шесть человек вот-вот должны выписать, им осталось дождаться вторых тестов с радостными вестями.

В Усть-Куломском, Сосногорском, Сысольском районе и в Печоре без изменений. В Ижемском, Троицко-Печорском районе и Вуктыле заражений не зафиксировано. В остальных муниципалитетах, судя по всему, все без перемен данные не обновляли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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