Как получить разрешение на охоту в Коми: пошаговый алгоритм

На прошлой неделе врио главы Коми разрешил жителям Коми охотиться на водоплавающую птицу. Соответствующий указ уже подписали и опубликовали. Теперь Минприроды разъясняет, как получить разрешение, не выходя из дома. Запаситесь терпением и подробно изучите алгоритм действий.

- Подача заявлений происходит только в электронном виде на Едином портале государственных услуг, - сообщает пресс-служба Минприроды, выделив этот пункт жирным, чтобы мы не подумали, что он не важен.

Завести учетную запись на портале Госуслуг

Если учетной записи на портале госуслуг нет, ее необходимо завести. Для этого нужно открыть Единый портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru, ввести фамилию, имя, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Далее необходимо:

1. Указать СНИЛС и паспортные данные в Личном кабинете

2. Дождаться завершения автоматической проверки личных данных.

3. Подтвердить учетную запись через Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн или Тинькофф Банк. При отсутствии учетной записи в банках можно совершить короткий визит в МФЦ.

Напоминаем, что во время охоты охотник обязан:

1. Соблюдать Правила охоты, утвержденные приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512 г. «Об утверждении Правил охоты».

2. Иметь при себе в соответствии с Правилами охоты:

- охотничий билет единого федерального образца;

- в случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим оружием - разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;

- в случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях - разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке;

- в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях - разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке, и путевку.

Подать заявление на добычу охотничьих ресурсов

Чтобы подать заявление на добычу охотничьих ресурсов, необходимо на Едином портале государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru заполнить форму заявления на получение государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов (за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации).

Форму заявления на получение разрешения на добычу охотресурсов можно найти по ссылке www.gosuslugi.ru/43765/1/, либо в поисковой строке портала Госуслуг набрать: «получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов…», после чего появится искомый документ.

(Фото 1)

Далее надо нажать на «Получить услугу», затем поставить галочку – «С условиями подачи заявления согласен».

(Фото 2 и 3)

Затем надо заполнить форму заявления: с 1-3 пункты персональные данные: ФИО заявителя, паспортные данные, адрес, данные охотничьего билета. В строке «Вид охоты» надо выбрать «любительская и спортивная охота», в строке «Признак лимитируемости охотничьих ресурсов» - выбрать нелимитируемые охотничьи ресурсы, а в строке «Сведения о добываемых охотничьих ресурсах» - указать «водоплавающая дичь».

Далее надо выбрать диапазон сроков охоты, места осуществления охоты и завершающая стадия подачи заявления – место получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов, где необходимо подтвердить дату и время для записи, но при этом приходить никуда не нужно.

(Фото 4, 5, 6, 7)

Последний этап формирования заявления - «Подать заявление» (появляется информационное окно). Заявление переходит в статус «заявление в очереди на отправку» - далее автоматически заявление переходит в статус «Заявление зарегистрировано».

Оплатить пошлину

После подачи заявления на получение разрешения через портал Госуслуг заявителю будет предоставлена возможность оплатить государственную пошлину за оказание госуслуги со скидкой 30 % (сумма пошлины составит 455 руб., вместо 650 руб).

Заявителю в личный кабинет на портале поступит соответствующее начисление автоматически. Внимание, не надо оплачивать госпошлину заблаговременно – нужно дождаться указанного начисления.

(Фото 8)

После оплаты государственной пошлины, на указанный заявителем в заявлении электронный адрес в течение пяти рабочих дней будет направлена сканированная копия разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Подробнее о датах охоты вы можете прочитать здесь. За нарушение правил охоты - охота без охотничьего билета, без разрешения на охоту, без разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия - предусмотрены меры административной ответственности, предусмотренные частью 1 статьи 8.37 КоАП РФ. Это наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет. Должностные лица наказываются штрафом в размере от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой. Кроме того, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности также предусмотрены меры административной ответственности по 20.6.1. КоАП РФ. Это предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

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