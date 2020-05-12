2020-05-12T17:10:29+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Сыктывкаре упал до рекордного уровня

Сложно сидеть дома, когда на улице почти лето
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива Комсомольской правдыФото из архива Комсомольской правды
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Индекс самоизоляции в Сыктывкаре во вторник днем опустился до рекордно низкой отметки 1,6 баллов. Это значит, что на улице очень много людей, следует из данных «Яндекса». До этого самый низкий уровень индекса был зафиксирован в столице Коми 6 мая - тогда было 1,9 баллов из пяти.

Судя по значению индекса самоизоляции сыктывкарцы устали сидеть дома. Причиной вольного настроения стала и прекрасная погода за окном. При этом действие ограничительных мер в Коми продлили до 14 мая, то есть по-прежнему выходить из дома нельзя.

Врио главы Коми рассказал, что 12 и 13 мая в штабе по борьбе с коронавирусом будут мониторить ситуацию с COVID-19 в республике. Если новых вспышек заболевания не будет, то в правительстве могут принять решение о постепенном снятии ограничений. Надеемся, что так оно и будет. Но, чтобы новых вспышек не было, нужно еще немного посидеть дома.

Справка

В «Яндексе» придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных территориях. Для этого сравнивают уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного будничного дня, значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться:

— 0–2,4 балла — на улице очень много людей;

— 2,5–3,9 балла — на улице много людей;

— 4–5 баллов — на улице почти никого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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