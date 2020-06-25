Обвиняемый в смертельном ДТП водитель «Лексуса» считает, что виновник аварии - погибший водитель

В Сыктывкарском городском суде продолжаются слушания о делу о водителе «Лексуса», которого обвиняют в смерти двух человек - 32-летнего мужчины и его 4-летнего сына. 23 июня в суде допрашивали подсудимого Максима Тутринова.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации доступ в суд, в том числе и журналистам, ограничен: узнать подробности течения резонансного дела проблематично. Помощница судьи, который ведет дело, отметила в беседе, что не может рассказать, как прошел допрос Максима Тутринова. Она также пояснила, что прения отложены: следующее заседание состоится 13 июля в 16:00.

Однако БНК стало известно, что подсудимый на допросе отмечал, что не он, а потерпевший выехал на встречную полосу движения, что и стало причиной аварии. Свою вину Максим Тутринов видит только в том, что управлял «Лексусом» в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что 21 сентября в местечке Кочпон-Чит, по версии следствия, 39-летний мужчина, в состоянии алкогольного опьянения управляя «Лексусом», выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Audi. В результате ДТП погиб 33-летний хозяин «Ауди» и его 4-летний сын. Трагедия потрясла сыктывкарцев: горожане организовали сбор денег, чтобы помочь женщине, которая в одночасье потеряла сразу и сына, и мужа.

Отметим также, что согласно изменениям, внесенным в уголовный кодекс в 2019 году, водитель, севший пьяным за руль и совершивший ДТП со смертельным исходом, может быть лишен свободы на срок до 15 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У меня не осталось ничего, кроме двух бумажек — свидетельств о смерти»: сыктывкарка, потерявшая мужа и сына в ДТП с «Лексусом»

Родные погибших не могли без слез вспоминать о дне трагедии - https://www.komi.kp.ru/daily/27088/4161220/