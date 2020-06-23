В Воркуте еще один пациент скончался от коронавируса

В Коми 23 июня зарегистрировали 62 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, а в Воркуте - 37 новых случаев. В мэрии заполярного города «КП-Коми» сообщили о новых случаях заболевания COVID–19 за сутки.

В Воркутинской инфекционной больнице зарегистрировали 37 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии 1076 случаев). На стационаре наблюдают 176 взрослых с подозрением на COVID–19. Всего 4 детей подозревают на коронавирус.

241 юный пациент (как и вчера) находится под наблюдением в Воркутинской детской больнице. При Воркутинской больнице скорой медицинской помощи находятся под наблюдением 23 пациента с пневмонией, 46 пациентов — с коронавирусом. При Воркутинской поликлинике под наблюдением 979 человек.

Кстати, 23 июня подтвердили 18 случаев выздоровления от COVID-19 (всего 264 человека с начала пандемии побороли болезнь). Официально в заполярном городе подтвердили семь случаев летального исхода от коронавируса (один случай зарегистрировали сегодня).

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