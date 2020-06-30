В Воркуте - прирост заболевших и рекордное количество выздоровевших от коронавируса

В Коми 30 июня зарегистрировали 53 новых случая (вчера 69) заболевания коронавирусной инфекцией, а в Воркуте - 32 новых случая. В мэрии заполярного города «КП-Коми» сообщили о новых случаях заболевания COVID–19 за сутки.

Еще недавно статистика из заполярного города радовала, но 30 июня показатели заболеваемости снова поползли вверх. Хотя это не пугающие трехзначные цифры 3-4-недельной давности. Итак, в Воркутинской инфекционной больнице зарегистрировали 32 новых случая заболевания (всего с начала пандемии 1234 случая).

На стационаре наблюдают 159 взрослых с подозрением на COVID–19. Всего 8 детей подозревают на коронавирус. Кстати, 30 июня подтвердили целых 129 случаев выздоровления от COVID-19 (всего 457 человек с начала пандемии побороли болезнь). Официально в заполярном городе подтвердили десять случаев летального исхода от коронавируса.

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