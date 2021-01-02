На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 2 января в России 26 301 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 250 новых случаев.Всего в республике сейчас 30 856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 579 пациентов, 1 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 28 796 человек (357 пациентов выздоровели за сутки).Напомним, 8 ноября глава Коми предсказывал, что уже к середине декабря республика выйдет на плато. \\"Я думаю, еще два цикла у нас будет подъем, два раза по 14 дней, и к середине декабря мы должны выйти на плато, чтобы встретить Новый год не с такими цифрами и пойти на снижение\\", - заявил тогда Владимир Уйба.Кстати, в Коми в новогодние каникулы для детей и взрослых в большинстве городов открыты ледовые городки и катки. Будьте осторожны и берегите себя и своих близких. Риск заразиться коронавирусом во время мероприятий на открытом воздухе существенно ниже, чем в помещениях, но на катках и горках все равно надо соблюдать правила профилактики распространения вируса, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКовид в Коми в декабре (все не так и плохо)«Вокруг меня – ад». Сказал жене умирающий от ковида в больнице сыктывкарецАлександру Бельзякову было всего 38 лет (подробности)