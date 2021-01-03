На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 3 января в России 24 150 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 253 новых случая.Всего в республике сейчас 31 109 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 582 пациента, 3 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 29 085 человек (289 пациентов выздоровели за сутки).Напомним, 8 ноября глава Коми предсказывал, что уже к середине декабря республика выйдет на плато. \\"Я думаю, еще два цикла у нас будет подъем, два раза по 14 дней, и к середине декабря мы должны выйти на плато, чтобы встретить Новый год не с такими цифрами и пойти на снижение\\", - заявил тогда Владимир Уйба.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКовид в Коми в декабреВсе не так и плохо (подробности)«Вокруг меня – ад». Сказал жене умирающий от ковида в больнице сыктывкарецАлександру Бельзякову было всего 38 лет (подробности)