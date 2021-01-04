На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 4 января в России 23 351 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 248 новых случаев.Всего в республике сейчас 31 357 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 586 пациента, 4 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 29 360 человек (275 пациентов выздоровели за сутки).Напомним, 8 ноября глава Коми предсказывал, что уже к середине декабря республика выйдет на плато. \\"Я думаю, еще два цикла у нас будет подъем, два раза по 14 дней, и к середине декабря мы должны выйти на плато, чтобы встретить Новый год не с такими цифрами и пойти на снижение\\", - заявил тогда Владимир Уйба.Снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием на COVID-19 во время праздников, пик ещё не пройден, заявил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, снижение показателей происходит только за счет того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКовид в Коми в декабреВсе не так и плохо«Вокруг меня – ад». Сказал жене умирающий от ковида в больнице сыктывкарецАлександру Бельзякову было всего 38 лет (подробности)