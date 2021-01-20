В Инту прибыло 400 доз вакцины против коронавируса

Ещё в одном городе Коми начнут делать прививки от коронавируса. Фото: из архива "КП"

Вакцинация населения начнётся уже сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

Предварительная запись для жителей Инты осуществляется:

— через отделение медпрофилактики: 60609;

— через контакт–центр: 8 (800) 550-0000;

— с помощью инфомата в регистратурах Поликлиники №1 и детской поликлиники;

— через личный кабинет Госуслуг.

Напомним, в Сыктывкаре вакцинация стартовала 11 января, с 14 января делать прививки от covid-19 начали в Ухте. 29 декабря, в Усинске прошла вакцинацию от коронавируса уже вторая группа медиков.

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