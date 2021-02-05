В Прилузском районе Коми началась вакцинация от коронавируса

В Коми в феврале поступит 53 тысячи доз вакцины от COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Прилузье началась вакцинация от коронавируса, сообщает администрация муниципалитета.

В настоящее время в Прилузье началась вакцинация от коронавируса. В район поставлены первые 100 доз Гам-КОВИД-Вак. В связи с тем, что вакцина требует особого хранения и транспортировки, прививка возможна только в поликлинике ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ».

Ежедневно прививку получает 20 человек. Запись производится через портал государственных услуг Российской Федерации, либо через участкового терапевта. На первую партию вакцинации запись практически завершена, но для желающих открыт лист ожидания у участковых терапевтов, либо на сайте госуслуг.

Главам сельских поселений, руководителям предприятий и организаций, находящихся за пределами районного центра, администрацией района рекомендуется оказать содействие в подвозе желающих к месту вакцинации. При этом особое внимание необходимо обратить на граждан пожилого возраста старше 65 лет, организованный подвоз которых возможен по согласованию с ГУ РК «ЦСЗН Прилузского района».

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