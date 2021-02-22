Капитальный ремонт внутридомовой системы отопления в доме по улице Морозова, 43, жильцы которого в лютые морозы остались без отопления, планируется в этом году, обрадовала столичная мэрия.Заменили трубы- В общежитии стоит острая необходимость замены сетей теплоснабжения, которые расположены в подвальном помещении, - рассказал директор управляющей компании ООО «УК ЖУК» Олег Киваев. - На днях заменили трубы на самых аварийных участках системы, чтобы по временной схеме поддержать жизнь дома.Однако работы в полной мере не закончены и сейчас есть протечки на отдельном участке, из-за которых происходит парение из подвала.Минстрой Коми оперативно проработал вариант ремонта тепловых сетей данного дома в рамках программы капитального ремонта. Сам ремонт планируется осуществить в течение 2021 года, чтобы подготовить дом к отопительному сезону 2021-2022 годов.Кто виноват?Напомним, на прошлой и текущей неделе по ул.Морозова, 43 было несколько аварийных ситуаций, связанных с теплом. Мэрия считает, что виноваты в том числе и жильцы – порыв сетей теплоснабжения в подвале и разморозка радиаторов отопления в жилых помещениях произошли из-за халатного отношения людей, которые оставили открытыми окна на несколько дней.Сейчас, как рапортует администрация столицы Коми, весь жилфонд отапливается. Управляющая компания наблюдает и оперативно организует работы по устранению возникающих инцидентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПроблемное общежитие в Сыктывкаре, жильцы которого в лютые морозы остались без отопления, обследуют с наступлением весны (подробности)