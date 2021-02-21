Проблемное общежитие в Сыктывкаре, жильцы которого в лютые морозы остались без отопления, обследуют с наступлением весны

Фото мэрии Сыктывкара, коллаж Дарьи Кинзикеевой.

Стало известно, как власти поступят с проблемным общежитием по адрес Морозова, 43 в Сыктывкаре. Напомним, жильцы дома столкнулись с большой проблемой - в общежитии прорвало сети теплоснабжения, дом в аномальные морозы остался без отопления.

Предыстория

Многоквартирный дом №43 ранее имел статус общежития, поэтому характерные для таких построек проблемы сохранились. Начиная с 2017 года, домом по очереди управляли три компании. Однако все они были вынуждены отказаться от него из-за низкой собираемости платы за содержание и ремонт жилых помещений и бесконтрольного потребления коммунальных ресурсов.

В октябре 2020 года решением администрации МО ГО «Сыктывкар» на роль управляющей компании назначили ООО «ЖУК». По словам директора организации Олега Киваева, жильцам дома за 4 месяца была начислена плата за жилое помещение в размере 570 тыс. рублей, они оплатили лишь 170 тыс. рублей, т.е. 30%.

ООО «ЖУК» приняло дом в начале отопительного периода, поэтому информацией о подготовленности к сезону не располагало. С наступлением холодов внутридомовая система отопления не выдержала пика нагрузок, в результате чего произошло несколько перебоев в работе систем отопления. В том числе – порыв сетей теплоснабжения в подвале и разморозка радиаторов отопления в жилых помещениях из-за халатного отношения жильцов, которые оставили открытыми окна на несколько дней.

По весне

Управляющая компания произвела замену части труб на самых аварийных участках системы, чтобы по временной схеме поддержать работоспособность инфраструктуры. Однако работы в полной мере не закончены и на настоящий момент имеются протечки на отдельном участке. Из-за этого происходит парение из подвала.

Для определения мест повреждений и объема работ по восстановлению системы отопления необходимо провести осмотр подвального помещения дома, но при существующих погодных условиях это сделать невозможно по двум причинам — сильного парения и необходимости временного отключения подачи тепла.

По итогам совещания в Минстрое Коми было принято решение провести комиссионное обследования подвального помещения дома после наступления благоприятных погодных условий. Также с целью сокращения сроков на выявление и устранение повреждений — подготовить общий регламент по обеспечению доступа в жилые помещения с привлечением сотрудников МВД для устранения аварийных ситуаций.

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