Прививку против COVID-19 в Коми сделали 7380 человек

Свежие данные на 15 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

С декабря 2020 года в Коми 7 380 человек поставили прививку против COVID-2019 вакциной Спутник V , сообщает Роспотребнадзор по Коми. Это данные на 15 февраля.

Отметим, что желающих вакцинироваться от коронавирусной инфекции в республике уже набралось больше, чем тех, кто поставил прививку от гриппа в этом сезоне. По этому показателю республика так и не дотянула даже до 5 000.

Напомним, в феврале в Республику Коми поступило 18 900 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник-V), а также 500 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

В настоящее время вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в 13 медицинских организациях Республики Коми. Кроме того, организованы 37 мобильных бригад и 6 передвижных мобильных комплексов.

Всего с начала вакцинации от COVID-19 в Коми поступило 26542 дозы вакцин. Неделей ранее, по состоянию на 10 февраля, в Коми привито против новой коронавирусной инфекции 5 979 человек.

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