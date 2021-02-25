В Печоре подростки избили своего товарища в подъезде жилого дома

Подростки напали с кулаками на своего товарища. Фото: из архива "КП"

Очередное шокирующее видео появилось на просторах Интернета. В Печоре подростки избивают по очереди своего товарища прямо в подъезде дома. "Комсомолке" в МВД по Коми информацию подтвердили. Впечатлительных просим отойти от экранов.

- Давай, мочи его! - улюлюкают подростки, по очереди набрасываясь на долговязого парня, пытающегося забиться в угол. Убойный мат зашкаливает и разлетается эхом по подъезду.

Снова и снова в сети появляется видео жестокого избиения человека. На этот раз жертва - подросток, который почему-то смиренно принимает свою судьбу. Его товарищи по очереди пинают ногами и бьют руками, а он только и успевает прикрываться. На заднем плане слышны диалоги мальчиков с девочками, которые реагируют совершенно спокойно на подобную ситуацию, лишь подстёгивают друг друга на "геройство".

- А всё, хватит, кровь пошла, - полученный результат в виде избитого до крови лица вроде бы удовлетворяет подростков.

По неподтверждённым данным, причина избиения парня в том, что пострадавший украл у ребят вещи, которые обменял на вейп. Кроме того, писал им ругательства в соцсетях. За что и поплатился. Его товарищи устроили самосуд, сняли всё действо на видео и выложили в сеть.

На данный момент личности подростков установлены, происшествием занимается инспекция по делам несовершеннолетних Печоры.

КСТАТИ

Это не первый случай, когда страшные кадры избиений человека оказываются в сети. В прошлом году в Воркуте молодые люди жестоко избили на "вписке" 18-летнего парня до полусмерти, причём одни из нападавших оказался брат пострадавшего.

Совсем недавно молодые девчонки напали на женщину в сетевом продуктовом магазине в Сыктывкаре, покупательницу запинали ногами только потому, что она сделала замечание подросткам вести себя прилично.

Так же в прошлом году в Микуне девочки избили сверстницу ради лайков в Тик-Токе. Подруги уверяют: ролик с дракой не более чем инсценировка.

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