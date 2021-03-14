Первый этаж горевшего ТЦ «Народный» в Сыктывкаре заработал для покупателей

Кафе "Огонёк" возобновил работу ещё вчера вечером. Фото: Александра САВИНОВА

Вчера в Сыктывкаре полыхал ТЦ «Народный». Практически полностью выгорел второй этаж здания. Пожарные эвакуировали из здания 40 человек и спасли двоих. К счастью, никто не пострадал. Сотрудники торговых точек первого этажа уже сегодня приступили к работе.

- С момента пожара и до позднего вечера наше кафе было закрыто. Только вечером руководство получило разрешение на открытие, - прокомментировала сотрудница кафе "Огонёк". - Нас практически не затронула беда, лишь немного подтопило, но не критично.

ТЦ "Народный" признали опасным и требовали закрыть ещё в 2018 году. Фото: Александра САВИНОВА

Окна второго этажа центра, которые вчера выглядели как пустые глазницы, сейчас занавешены листами гипсокартона. Владельцы и арендаторы торговых точек пытаются подсчитать убытки. Некоторые из них подозревают, что причиной пожара стал поджог.

Предварительные причины возгорания назвали в МЧС - недостатки в изготовлении и эксплуатации электрооборудования.

Несколько точек остались неповреждёнными. Фото: Александра САВИНОВА

Прокуратура Сыктывкара организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим 13 марта 2021 года, в здании рынка «Народный» в микрорайоне Орбита. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Примечательно, что еще в 2018 году после жуткого пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово по всей стране начали проверять торговые центры. Не обошло это и Сыктывкар. Тогда, специалисты МЧС, госпожнадзора и прокуратуры обошли все подобные здания в столице Коми. По итогам массовых проверок в чёрный список попал и ТЦ «Народный».

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