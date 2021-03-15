Лебедь, рак и щука: как власти пытались снести аварийный дом в Сыктывкаре

Даже не огородили опасную зону.

Сегодня в Сыктывкаре в рамках муниципальной программы «Жилищный фонд» по мероприятию «Снос аварийного жилищного фонда» начались работы по сносу аварийного дома № 9 по ул. Маегова. Однако как работы начались, так и закончились.

- Этот дом признан аварийным уже давно, но только осенью 2020 года оттуда съехал последний жилец, - рассказывает житель соседнего дома Сергей Александрович.

"Всё под контролем", но не тут то было.

Аварийный дом расположен возле детского сада № 81 (прогимназия) и каждый день родители вместе с детьми вынуждены проходить мимо этого страшного здания, где нет ни окон ни дверей.

- Наконец-то его решили снести. Давно бы уже лучше дорогу сделали и парковку обустроили, а то ноги можно переломать, пока с ребёнком доберёшься до сада, - комментирует Ирина.

Техника приехала около 17:00, то есть в разгар времени, когда родители начали приходить в сад за своими детьми. Естественно, дети не могли пройти мимо такого зрелища, как огромная техника безжалостно ломает дом, а родители были вынуждены наблюдать за всем происходящим.

Но концерт длился ровно до того момента, пока не приехали газовщики и не объявили об антракте на неопределённый срок, поскольку под домом проходит газовая труба, а работы не согласованы с газораспределительной службой.

Бесплатное зрелище для детишек и их родителей.

- Меня больше всего интересовала газовая труба, - беспокоится Сергей, дом которого также является аварийным и ждёт своей очереди на снос.

- Срок для выполнения работ по сносу данного дома установлен один месяц, поэтому работы будут закончены в ближайшее время, - прокомментировал участковый, в присутствии которого начали сносить дом.

Напомним, что в 2020 году речь шла о восьми домах, расположенных по ул. К.Цеткин, 78, ул. 28-ой Невельской дивизии, 65, ул. Свободы, 18, в Социалистическом переулке, 6, по ул. Ярославская, 14, ул. Гаражная, 3, ул. Маркова, 37 и ул. Складская, 26. Однако мэрия Сыктывкара пообещала, что после Нового года будут продолжены работы по сносу домов по ул. Маегова, 9, а также по ул. 28-ой Невельской дивизии,19 и 63.

В стоимость работ входит не только снос, но и вывоз конструкций домов на полигон ТКО, а также планировка освободившегося земельного участка с демонтажом фундамента.

Также, в Сыктывкаре расселили аварийный дом на Октябрьском проспекте. Его признали подлежащим сносу в июле 2019 года. 22 февраля в этот дом прекратили подачу воды, отопления и электричества. В ближайшее время силами управляющей компании будут закрыты окна первого этажа и двери подъездов с целью ограничения доступа в здание. Дополнительно мэрия обратилась в полицию с просьбой усилить патрульные и рейдовые мероприятия в районе этого дома для обеспечения правопорядка.

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