В Воркуте водители мусоровоза и грузчики спасли замерзающую на улице женщину

Это не первый случай в Коми, когда добрые жители республики помогают посторонним людям совершенно бескорыстно и без задней мысли.

Сегодня утром в Воркуте водитель мусоровоза Андрей Павлов и грузчики Роман Мирошников и Михаил Логу выехали на маршрут для уборки контейнерных площадок, но возле 18 дома по улице Дончука они увидели лежащую в снегу женщину. И просто не проехали мимо.

Как сообщил «Комсомолке» Региональный оператор Севера, сотрудники фирмы незамедлительно вызвали скорую помощь и оказали доврачебную помощь женщине. Чтобы она не замерзла до приезда медиков, её накрыли куртками и одеялом, которое было в машине.

Как отметил водитель Андрей Павлов, у них даже в мыслях не было проехать мимо человека, которому нужна помощь. «Люди, живущие в Воркуте, славятся своей отзывчивостью, и мы привыкли помогать друг другу. По-другому на Севере не выжить», — отметил Андрей Павлов.

КСТАТИ

Напомним, в Коми это уже не первый раз, когда добрые жители республики помогают посторонним людям совершенно бескорыстно и без задней мысли. К примеру, только вчера в Ухте пожарный случайно спас женщину от «лавины» снега с крыши дома. Артур Браславский просто проходил мимо. Бомбическое видео лавины - тут.

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