Одной из УК в Сыктывкаре грозит лишение лицензии

Дом признан аварийным. Фото: Александра САВИНОВА

Зима в этом году выдалась суровой, а для управляющих компаний - показательной, то есть насколько управляшки были готовы и к отопительному сезону и выполнению обязательного перечня работ, которые должны выполняться бесперебойно и постоянно. К примеру, ООО "Управляющая компания Город" не справилась ни с одним пунктом из приведённых выше, рассказали "КП-Коми" жильцы Сыктывкара.

Так, в течение зимы жителям м. Дырнос пришлось неоднократно обращаться в Стройжилтехнадзор с жалобами на бездействие УК Город, которая не исполняла обязанности по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Температура в доме № 33. Фото: Нина Юшкова

Более десяти домов в микрорайоне на ползимы остались без водоснабжения, поскольку от морозов замерзали трубы, а когда на улице теплело и трубы начинали отходить, то от напора воды они просто лопались, а УК настаивала, что это имущество самих жильцов и замена должна происходить за их счёт. При этом на заявки (это в лучшем случае, если удавалось дозвониться до диспетчерской управляшки), о замерзании труб УК не реагировала вовремя.

Напомним, жильцы многоквартирных домов в местечке Дырнос начали кричать о своих проблемах в начале года и обращались в УК об авариях, отсутствие холодного водоснабжения, застоя в канализационных трубах.

Позже, в редакцию «Комсомолки» обращались жители дома 17А местечка Дырнос с жалобой на бездействие УК «Город». По словам жильцов, канализационная система дома «на ладан дышит», не справлялась, оттого по всей квартире на первом этаже «плавают фекалии».

Здесь плавали нечистоты. Фото: Александра САВИНОВА

- Почти всю зиму жили без воды в ванной и канализации. А в квартире было настолько холодно, что без остановки была включена газовая плита, понимаю, что это небезопасно, но и в таком холоде жить было невозможно. Да, в этом году мы все выживали в своих квартирах, - рассказала жительница дома № 71.

- За всю зиму ни разу не почистили крышу. Снежные глыбы висят, что страшно ходить, а у нас дети... И конечно же они повреждают конструкции дома, а у нас только в позапрошлом году сделали капитальный ремонт крыши, - делится жительница дома № 67.

Руководитель республиканской службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Роман Шашев осмотрел дома, выявленные факты были зафиксированы в акте, на основании которого в адрес УК будет направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. По фактам ненадлежащей работы аварийно-диспетчерской службы будет возбуждено дело об административном правонарушении. Роман Шашев пояснил: если в течение года в службу поступят повторные жалобы на работу АДС, управляющая компания будет лишена лицензии.

- А жалобы однозначно будут, лично от меня, - заявила жительница дома № 41Б. Я живу в аварийном доме и УК никак не хочет обслуживать мой дом должным образом. Всю зиму нас затапливало горячей водой, так как во втором подъезде был прорыв трубы. Да сделали, но только через месяц! А осенью мы обращались с жалобой по образованию лужи возле нашего дома. Не без участия председателя нашей местной общественной организации, Александры, приезжали все кому не лень. И вот водоканал предположил, что образование лужи возникло из-за несвоевременной очистки выгребных ям, а их должна чистить УК. Сейчас мы с ужасом ждём, что будет когда всё начнёт таять, при том, что лужа за всю зиму даже не замёрзла.

За всю зиму лужа не замёрзла. Фото: Александра САВИНОВА

Кроме того, Госжилинспекции по Сыктывкару и Корткеросскому району поручено подготовить заключение о выявленных в указанных домах признаках аварийности и направить в муниципальную межведомственную комиссию для рассмотрения и принятия решения о признании домов аварийными.

Роман Шашев оставил ситуацию под личным контролем, в ближайшие дни будет произведён повторный осмотр на предмет исполнения УК принятых обязательств.

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