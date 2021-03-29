Вот это весна! В Коми температура колеблется от – 23 до +8

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В заключительные дни марта Коми попадет под влияние обширного атлантического циклона.

На территории Коми 29 марта ожидается переменная облачность. Местами выпадут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с.

Температура ночью -1...-6, при прояснении до -13, днем +3...+8, на крайнем северо-востоке ночью -18...-23, днем -2...-7°С.

В Сыктывкаре 29 марта будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -2...-4, днем +6...+8°С.

Уже со вторника и до конца недели ожидается облачная погода, осадки в виде снега с дождем, а на юге — дождя, а также по территории усиление ветра порывами до 17 м/с.

Температура воздуха в ночные часы, за исключением крайнего севера, будет колебаться от -3С до +2, сообщает Коми ЦГМС.

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