Атлантический циклон принес в Коми дождь и ветер

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Коми попала под влияние обширного атлантического циклона. Со вторника и до конца недели ожидаются осадки в виде снега с дождем, а также порывистый ветер.

На территории Коми 30 марта будет переменная облачность. Местами выпадут мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, днем местами порывами 15-18 м/с. Температура ночью -1...-6, днем +5...+10, на крайнем северо-востоке -4...+1°С.

В Сыктывкаре 30 марта ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывами 15-17 м/с. Температура ночью -2...-4, днем +8...+10°С., сообщает Коми ЦГМС.

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