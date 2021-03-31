Атлантический циклон царит в Коми: дождь и ветер

Фото: Людмила Удоратина

Обширный атлантический циклон продолжает править в Коми. Со вторника и до конца недели ожидаются осадки в виде снега с дождем, а также порывистый ветер.

На территории Коми 31 марта будет облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер южной четверти 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на крайнем северо-востоке с метелью.

Температура ночью +2...-3, при прояснении на востоке -7...-12, днем +3...+8, на крайнем северо-востоке -1...-6°С.

В Сыктывкаре 31 марта будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), днем небольшие. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-17 м/с. Температура ночью -1...+1, днем +6...+8°С., сообщает Коми ЦГМС.

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